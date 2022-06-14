Maaşlarda cinsiyet ayrımcılığı yapan teknoloji devine 118 milyon dolar ceza kesildi

Yaklaşık 5 yıl önce Google'ın insan operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Eileen Naughton, şirkete karşı yapılan suçlamalara yanıt vererek erkeklerle aynı pozisyonda çalışan kadınların sistematik olarak erkeklerden daha az ücret aldığı açıklandı.

DAVA SONUÇLANDI

Eileen Naughton'un yaptığı açıklamalar sonrası ABD Çalışma Bakanlığı'nın Google'dan maaş kayıtlarını istemesi üzerine Google çalışanlarının maaş ödemeleri hükümet denetiminden geçti. Yıllar süren çalışan ücretlerindeki cinsiyet ayrımcılığı 2022'de sonuca bağlandı.

GOOGLE 118 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Davacılar ile anlaşmaya varan Google'ın çalışanlara 118 milyon dolar ödeyeceği bildirildi. Toplamda 236 farklı iş konumunda yaklaşık 15 bin 500 çalışanı kapsayacak bu ödeme ile her bir kadın çalışan için 7 bin 600 dolar ödeme yapılacağı açıklandı.

KADINLARA YILDA 17 BİN DOLAR DAHA AZ ÖDEME YAPILDI

Google'ın davasına liderlik eden kadın çalışanlar Temmuz ayında yapılan bir mahkeme dosyasında, şirketin kadın çalışanlarına benzer pozisyondaki erkek çalışanlardan yılda yaklaşık 17 bin dolar daha az ödeme yapıldığı açıkladı.

GOOGLE DENETİM ALINA GİRDİ

Davanın sonuçlanmasının ardından eşit ücretlendirmenin yapılmasıyla birlikte, Google'ın artık şirket politikalarını etik standartlara uygun hale getirmek amacıyla analistler ve ekonomistler süreçlere dahil olacak. Yapılan değişiklikler ise üç yıl boyunca bir analist şirketi tarafından uzak monitör ile takip edilecek.