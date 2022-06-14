Maaşlarda cinsiyet ayrımcılığı yapan teknoloji devine 118 milyon dolar ceza kesildi
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Teknoloji şirketi Google'ın çalışan maaşlarında cinsiyet ayrımcılığı yaptığına dair açılan dava sonuçlandı. Davacılar ile anlaşmaya varan şirket Google, çalışan ücretlerinde denetimli değişiklikler yapacak ve durumdan etkilenen çalışanlara toplamda 118 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.
Yaklaşık 5 yıl önce Google'ın insan operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Eileen Naughton, şirkete karşı yapılan suçlamalara yanıt vererek erkeklerle aynı pozisyonda çalışan kadınların sistematik olarak erkeklerden daha az ücret aldığı açıklandı.
Eileen Naughton'un yaptığı açıklamalar sonrası ABD Çalışma Bakanlığı'nın Google'dan maaş kayıtlarını istemesi üzerine Google çalışanlarının maaş ödemeleri hükümet denetiminden geçti. Yıllar süren çalışan ücretlerindeki cinsiyet ayrımcılığı 2022'de sonuca bağlandı.
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Davacılar ile anlaşmaya varan Google'ın çalışanlara 118 milyon dolar ödeyeceği bildirildi. Toplamda 236 farklı iş konumunda yaklaşık 15 bin 500 çalışanı kapsayacak bu ödeme ile her bir kadın çalışan için 7 bin 600 dolar ödeme yapılacağı açıklandı.
Google'ın davasına liderlik eden kadın çalışanlar Temmuz ayında yapılan bir mahkeme dosyasında, şirketin kadın çalışanlarına benzer pozisyondaki erkek çalışanlardan yılda yaklaşık 17 bin dolar daha az ödeme yapıldığı açıkladı.
Davanın sonuçlanmasının ardından eşit ücretlendirmenin yapılmasıyla birlikte, Google'ın artık şirket politikalarını etik standartlara uygun hale getirmek amacıyla analistler ve ekonomistler süreçlere dahil olacak. Yapılan değişiklikler ise üç yıl boyunca bir analist şirketi tarafından uzak monitör ile takip edilecek.