Ligin bitimine üç hafta kala Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti! Taraftarlar Ahmet Nur Çebi isyanında bulundu - Haberler

Ligin bitimine üç hafta kala Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti! Taraftarlar Ahmet Nur Çebi isyanında bulundu
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Türkiye Espor Futbol Ligi'nin dördüncü sezonunda ligin bitimine üç hafta kala Beşiktaş Esports, şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 27. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, 2-0 kazanarak aradaki farkı 3 puana çıkarttı ve şampiyonluğun ilan etti. Paylaşılan Şampiyonluk görselinde ise Ahmet Nur Çebi'ye yer verilmemesi taraftarları çıldırttı.
Beşiktaş'ın elektronik spor takımı Beşiktaş Esports, Türkiye Espor Futbol Ligi'nde bitime üç hafta kala Kayserispor maçında şampiyonluğunu ilan etti. Maçı 2-0 kazanan Beşiktaş Esports, ikinci sıradaki Galatasaray ile puan farkını 12'ye çıkartarak şampiyonluğunu netleştirdi.
Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 27. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş Esports, şampiyonluk için sahaya çıktı. Kayserispor'u 2-0 mağlup eden siyah beyazlılar, TEF Ligi şampiyonluğunu üç hafta erkenden ilan ettiler.
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İkinci sıradaki Galatasaray Espor ile aradaki farkı 12'ye çıkaran Beşiktaş Esports, ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 27. haftasına kadar 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile toplamda 67 averaja ulaşan siyah beyazlılar şampiyonluk sevinci yaşadı.
Beşiktaş Esports'un sosyal medya hesabından paylaşılan şampiyonluk fotoğrafında Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yer verilmemesinin ardından taraftarlar isyan etti. Fotoğrafta Ahmet Nur Çebi'nin yer almamasının ardından "Ahmet Nur Çebi nerede?" benzeri cümleler ile tepkilerini dile getirdi.
Beşiktaş Esports'un Türkiye Espor Ligi şampiyonluğundan sonra sosyal medya hesaplarından şampiyonluk sevincini yaşadılar. Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından da tebrikler mesajı paylaşıldı.