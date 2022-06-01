Ligin bitimine üç hafta kala Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti! Taraftarlar Ahmet Nur Çebi isyanında bulundu - Haberler

Beşiktaş'ın elektronik spor takımı Beşiktaş Esports, Türkiye Espor Futbol Ligi'nde bitime üç hafta kala Kayserispor maçında şampiyonluğunu ilan etti. Maçı 2-0 kazanan Beşiktaş Esports, ikinci sıradaki Galatasaray ile puan farkını 12'ye çıkartarak şampiyonluğunu netleştirdi.

KUPANIN SAHİBİ BEŞİKTAŞ

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 27. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş Esports, şampiyonluk için sahaya çıktı. Kayserispor'u 2-0 mağlup eden siyah beyazlılar, TEF Ligi şampiyonluğunu üç hafta erkenden ilan ettiler.

LİGİN BİTİMİNE ÜÇ HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞU KUTLADILAR

İkinci sıradaki Galatasaray Espor ile aradaki farkı 12'ye çıkaran Beşiktaş Esports, ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 27. haftasına kadar 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile toplamda 67 averaja ulaşan siyah beyazlılar şampiyonluk sevinci yaşadı.

TARAFTARLARDAN AHMET NUR ÇEBİ İSYANI ETTİ

Beşiktaş Esports'un sosyal medya hesabından paylaşılan şampiyonluk fotoğrafında Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yer verilmemesinin ardından taraftarlar isyan etti. Fotoğrafta Ahmet Nur Çebi'nin yer almamasının ardından "Ahmet Nur Çebi nerede?" benzeri cümleler ile tepkilerini dile getirdi.

"2021/2022 TEF LİGİ ŞAMPİYONU BEŞİKTAŞ ESPORTS"

Beşiktaş Esports'un Türkiye Espor Ligi şampiyonluğundan sonra sosyal medya hesaplarından şampiyonluk sevincini yaşadılar. Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından da tebrikler mesajı paylaşıldı.

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