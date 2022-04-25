LEGO Star Wars: Skywalker Saga yeni bir rekora imza attı

Yayıncı Warner Bros. Games, yaptığı basın açıklamasında oyunun ilk iki haftasında 3,2 milyon adet satış yaptığı ve dünya çapında satış rekorlarını geçtiğini bildirdi.

İKİ HAFTADA 3,2 MİLYON ADET SATIŞ YAPTI

Yayıncı, "Oyun ilk iki haftasında dünya çapında 3,2 milyon adet sattı ve her platformda, bölgede ve sürümde satış rekorlarını aştı" sözlerine yer veriren LEGO Star Wars: Skywalker Saga, tarihteki en iyi LEGO oyunu lansmanına sahip oldu.

LEGO STAR WARS: SKYWALKER SAGA YENİ BİR REKORA İMZA ATTI

Warner Bros'un Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise, "Yeni bir rekor kırdık!!! LEGO Star Wars: The Skywalker Saga'nın LEGO Game tarihinin en büyük lansmanı olmasına yardım ettikleri için tüm oyunculara teşekkürler!" sözlerine yer verdi.

Dokuz Skywalker Saga filminin hepsini eşi benzeri olmayan bir oyunda toplanması LEGO Star Wars: Skywalker Saga'yı bir adım öne taşımıştı. Kısa süre içerisinde bu kadar çok satış yapmayı başarması üzerine yayıncı Warner Bros.'tan lansman rekoru paylaşıldı.

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