League of Legends 12.6 Yama Notları Paylaşıldı - Haberler

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League of Legends 12.6 Yama Notları Paylaşıldı

SaveButonu - Gamegar
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League of Legends 12.6 Yama Notları Paylaşıldı

League of Legends 12.6 yaması Tryndamare ve Hecarim zayıflatmaları, şampiyon güçlendirmeleri ve yeni kostümleri beraberinde getiriyor!

League of Legends geliştiricileri düzenli olarak oyundaki karakterleri, eşyaları güçlendirme ve zayıflatma yöntemi ile dengelemeye devam ediyor. Buna ek olarak her yeni yamayla oyuna yeni kostümler, yeni içerikler eklenmeye devam ediyor. League of Legends 12.6 yaması her yamada olduğu gibi bu tarz düzenlemeleri beraberinde getiriyor.

ZAYIFLATMALAR

Yama notlarını incelemeye ilk olarak yapılan zayıflatma ve güçlendirme çalışmalarından başlayalım. Son zamanlarda metaya geri dönüş yapan Hecarim profesyonel arena oyuncularını daha çok ilgilendiren bir zayıflatma alırken üst koridor oyuncularının korkulu rüyası Tryndamare ise bir çok düzeyde etkili olacak bir zayıflatmaya maruz kalıyor.

Hecarim

Q yeteneğinin taban hasarı 60/97/134/171/208 (+%85 İlave SG)seviyelerinden 60/90/120/150/180 (+%85 İlave SG) seviyelerine düşürüldü

E yeteneğinin Asgari Toplam Hasarı30/50/70/90/110 (+%55 İlave SG)seviyelerinden 30/45/60/75/90 (+%55 İlave SG) seviyelerine düşürüldü

  • E yeteneğinin Azami Toplam Hasarı60/100/140/180/220 (+%110 İlave SG) seviyelerinden60/90/120/150/180 (+%110 İlave SG) seviyelerine düşürüldü

    • Tryndamare

    E yeteneğinin Kritik vuruş başına bekleme süresinde azalma oranı1 saniye (şampiyonlara yönelik kritik vuruşlarda 2 saniye)'den 0,75 saniye (şampiyonlara yönelik kritik vuruşlarda 1,5 saniye)'ye değiştirildi

    R yeteneği olan Ölümsüz Hiddet'in erken seviyelerdeki bekleme süresi artırılarak 110/100/90 saniyeden130/110/90 saniyeye çıkarıldı

    GÜÇLENDİRMELER

    League of Legends 12.6 yaması ile zayıflatılan şampiyonların yanında bu yama ile güçlendirme alan şampiyonlar da oldu. Azir, Jax, Darius ve Nidalee bu güçlendirmelerden nasibini alan karakterler oldu.

    Azir

    Taban nitelikleri değiştirilen Azir'in;

    Darius

    Darius bu yamada R yeteneği olan Noxus Giyotini konusunda güçlendirmeler aldı. R yeteneğinin;

    Asgari Gerçek Hasarı100/200/300 (+%75 İlave SG) seviyelerinden125/250/375 (+%75 İlave SG) seviyelerine çıkarıldı

    Jax

    Temel Can Seviyesi 593?615

    W yeteneğinin Büyü Hasarı40/75/110/145/180 (+%60 YG)?50/85/120/155/190 (+%60 YG)

    Nidalee

    Hem insan hali hem puma hali için güçlendirmeler alan Nidalee'nin

    W yeteneğinin Mana Bedeli40/45/50/55/60?30/35/40/45/50 olarak azaltıldı

    E yeteneği olan İlkel Güdü'nün

    Puma halindeki W yeteneğinin Alan Etkili Hasar Menzili225?250

    Yapılan güçlendirme ve zayıflatmaların yanında Illaoi ve Rengar da bu yama ile bazı yeteneklerinde değişikliklere gidilerek dengelenen şampiyonlar oldu.

    Şampiyonlara ek olarak oyundaki can çalma etkili bazı eşyalar da düzenlendi

    Rünler tarafında ise Açgözlü Avcı rünü kaldırılarak yerine Hazine Avcısı isimli yeni bir rün getirildi. Ayağı Çabuk rünü ufak bir zayıflatma alırken Efsane: Kan rünü ise düzenlendi.

    Her yamada olduğu gibi bu yamada da Riot Games oyuna yeni kostümler ekliyor. Jinx, Pyke, Sylas ve Riven için çıkacak bu kostümlere aşağıdan göz atabilirsiniz.

    SaveButonu / Gamegar

    Puma, Gamegar,, Haberler

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