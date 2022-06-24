Kumar bağımlısı ünlü yayıncı, sunucu hatası nedeniyle 800 bin dolar kaybetti! Canlı yayında kendinden geçti

Popüler canlı yayın platformu Twitch'te kumar yayınları yapan yayıncı Felix Lengyel, daha önce birçok kez kumarda kaybettiğini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda yaklaşık 2 milyon dolar kaybeden Lengyel, bu kez de sunucu hatası nedeniyle 800 bin dolar kaybetti.

CANLI YAYINDA 825 BİN DOLAR KAYBETTİ

Twitch yayıncısı xQc, zaman zaman canlı yayınlarda kumar sitelerine yüzbinlerce dolar bakiye yükleyerek saatlerce kumar yayını yapıyor. Geçtiğimiz günlerdeki canlı yayınında 825 bin dolar kazandıktan sonra sunucunun hata vermesi üzerine 825 bin dolar kaybetti.

KUMAR BAĞIMLISI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Fransız ve Kanadalı yayıncı xQc, yaklaşık bir yıl önce canlı yayında kumar bağımlılığını kabul edip kumar oynamayı bırakacağını açıkladı, ancak aylar sonra Twitch'te tekrardan kumar yayınları yapmaya başladı. Yayıncı Lengyel, geçtiğimiz aylarda Twitch'te yaklaşık 2 milyon dolar kaybettiğini açıkladı.

CANLI YAYINDA 2 MİLYON DOLAR KAYBETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Felix Lengyel'in geçtiğimiz ay Twitch'te bir diğer ünlü yayıncı Pokimane ile yaptığı podcast sırasında, poker ve kumar hakkında konuşmaya başladılar. Felix, kumarda çok fazla para kaybettiğini ve kumar bağımlısı olduğunu itiraf etti. Ayrıca sadece geçen ay kumarda 2 milyon dolar kaybettiğini açıkladı.