Kendine Müzisyen Twitch'ten banlandı! Kendine Müzisyen neden ban yedi?
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Kendine Müzisyen olarak bilinen popüler Twitch yayıncısı Kemal Can Parlak, 20 Haziran gecesi Twitch'ten banlandı. Peki, Kendine Müzisyen neden banlandı? Detayları haberimizde…
Twitch'ten toplamda üç kez banlanan Kendine Müzisyen, 19 Haziran akşamı açtığı Twitch yayınından 20 Haziran gecesi saat üç sularında ban yedi. Üçüncü banını yiyen Kendine Müzisyen'in hesabının ne zaman aktif olacağı ise bilinmiyor. Peki, Kendine Müzisyen neden ban yedi? İşte detayları…
19 Haziran 21.30 civarında Twitch'te canlı yayına başlayan Kendine Müzisyen olarak bilinen Kemal Can Parlak, Twitter'dan 20 Haziran gecesi saat üç sularında ban yediğini duyurdu. "Bir başarım daha elde ettik ve canlı ban yedik arkadaşlar…" sözlerine yer veren Kendine Müzisyen'in ban yediği bildirildi.
Twitch'te toplamda üçüncü kez banlanan Kendine Müzisyen'in yayında genç bir çocuğun boynuna saplanan zargana balığı görselini göstermesi sonucu banlandığı söylendi.
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"Kendine Müzisyen" kullanıcı adı ile tanınan Kemal Can Parlak, 15 Mayıs 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Şu anda İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir.
Son senelerde Twitch Türkiye'nin iyi bir yayıncılarından olan Kendine Müzisyen, okul yıllarını istediği gibi geçirememiştir. Üniversitede Ses Mühendisliği okuyan Kemal Can Parlak, lise zamanlarında bir müzik grubunda gitar çaldığı olmuştur. Kendine Müzisyen ilerleyen senelerde YouTube üzerinden yaptığı coverları sevenleriyle paylaşmıştır. Daha sonra ise Twitch'de kendinen söz ettiren Kendine Müzisyen canlı yayınlar yaparak bu iş kapsamında daha da gelişmiştir. Twitch platformundaki en iyi çıkışını "BlindID" uygulamasını kullanarak yapmıştır. BlindID uygulaması ile eğlenceli sohbetler düzenlemiş ve izleyici kitlesini büyütmeyi başarmıştır.