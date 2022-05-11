Injustice 2 sistem gereksinimleri neler? Injustice kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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DC karikatür evrenindeki kahraman ve anti kahramanların yer aldığı süper kahraman dövüş oyunu Injustice 2'nin sistem gereksinimleri yer alıyor. Injustice 2'de en sevdiğiniz DC kahramanlarıyla dövüşebilirsiniz. Peki, Injustice 2 sistem gereksinimleri neler? Injustice kaç GB? Detaylar haberimizde…
Mortal Kombat geliştiricileri NetherRealm Studios'un 2017 yılında piyasaya sürdüğü süper kahraman dövüş oyunu Injustice 2'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Injustice 2 sistem gereksinimleri neler? Injustice kaç GB? İşte detaylar…
Injustice 2'yi en düşük ayarlarda oynayabilmeniz için Intel Core i5-750 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemciye, 4 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon R9 270 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.
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- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5-750, 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz or AMD Ryzen™ 3 1200, 3.1 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7950
- Depolama: 52 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3-2100, 3.10 GHz veya AMD Ryzen 5 1400, 3.2 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB veya AMD Radeon RX 570
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
Süper kahraman dövüş oyunu Injustice 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil minimum 52 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
INJUSTICE 2'de en sevdiğin DC efsanelerinden müthiş bir versiyon oluştur ve onları güçlendir.
- HER SAVAŞ SENİ TANIMLAR: Her maç sonunda, ekibini donatmak, kişiselleştirmek ve geliştirmek için eşyalar kazanacaksın.
- YENİ BİR TEHDİT DOĞUYOR: Dünyanın varlığını riske atacak yeni bir tehdit yaklaşırken, Injustice'in bıraktığı yerden devam eden Batman, Superman'in rejimine karşı mücadele veriyor.
- DC'NİN EN İYİLERİ: Gelmiş geçmiş en büyük DC Evreni ekibinden seçimini yap ve simgeleşmiş yerlerde destansı savaşlara katıl.
- NETHERREALM TARAFINDAN YAPILDI: En çok satan ve eleştirmenlerce beğenilen MORTAL KOMBAT serisinin geliştiricileri.