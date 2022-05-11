Mortal Kombat geliştiricileri NetherRealm Studios'un 2017 yılında piyasaya sürdüğü süper kahraman dövüş oyunu Injustice 2'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Injustice 2 sistem gereksinimleri neler? Injustice kaç GB? İşte detaylar…

INJUSTICE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Injustice 2'yi en düşük ayarlarda oynayabilmeniz için Intel Core i5-750 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemciye, 4 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon R9 270 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

Injustice 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7

İşlemci: Intel Core i5-750, 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz or AMD Ryzen™ 3 1200, 3.1 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7950

Depolama: 52 GB kullanılabilir alan

Injustice 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i3-2100, 3.10 GHz veya AMD Ryzen 5 1400, 3.2 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB veya AMD Radeon RX 570

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Injustice 2 Kaç GB?

Süper kahraman dövüş oyunu Injustice 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil minimum 52 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

INJUSTICE 2 OYUNU KONUSU NEDİR?

INJUSTICE 2'de en sevdiğin DC efsanelerinden müthiş bir versiyon oluştur ve onları güçlendir.