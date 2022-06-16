GTA San Andreas hileleri 2022! GTA SA para, can, ölümsüzlük hilesi!
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
- Güncelleme:
- Güncelleme:
GTA serisinin en sevilen oyunlarından olan GTA San Andreas'ın 2022'deki hileleri oyuncular tarafından araştırılıyor. GTA San Andreas'ta para, ölümsüzlük, polisten kurtulma, silah, jetpack, araba hilelerini içeren GTA San Andreas hile rehberini sizler için hazırladık. GTA San Andreas hileleri neler? GTA San Andreas hileleri 2022! Detayları haberimizde...
Rockstar Games'in 2004 yılında piyasaya sürdüğü GTA San Andreas'ın yanı sıra 2022'de piyasaya sürdüğü GTA Trilogy Definitive Edition arasında yer alan GTA San Andreas Remastered hileleri de yer almaktadır. Peki, GTA San Andreas 2022 hileleri neler? GTA San Andreas Remastered hileleri 2022! İşte detaylar…
GTA San Andreas oyununda birbirinden farklı hileler mevcuttur. Aşağıda paylaştığımız oyun şifrelerini oyun içerisindeyken doğrudan yazarsanız şifreler aktif olmuş olur. Yani ekranda baş bir şeye basmamanız gerekiyor. Şifreleri klavyeden büyük-küçük harf fark etmeksizin yazabilirsiniz. Araya bir şey eklemeden yazarsanız aktif olur yoksa aktif olmayabilir.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- LXGIWYL - Silah hilesi 1
- KJKSZPJ - Silah hilesi 2
- UZUMYMW - Silah hilesi 3
- ROCKETMAN - Jetpack verir.
- AIYPWZQP - Paraşüt verir.
- WANRLTW - Sınırsız cephane.
- NCSGDAG - Tüm silah seviyenizi hitman yapar.
- OUIQDMW - Araç kullanırken aynı zamanda nişan alırsınız.
- HESOYAM - Can, Zırh, $250.000
- BAGUVIX - Ölümsüzlük.
- OSRBLHH - Aranma seviyenize 2 yıldız ekler.
- ASNAEB - Polislerden kurtulursunuz.
- LJSPQK - Polisler tarafından 6. seviyeden aranırsınız
- AEZAKMI - Asla aranmazsınız.
- MUNASEF - Adrenalin modu.
- KANGAROO - Mega zıplama.
- IAVENJQ - Mega yumruk.
- AEDUWNV - Asla acıkmazsınız.
- CVWKXAM - Sınırsız oksijen.
- BTCDBCB - Şişmanlarsınız.
- KVGYZQK - Zayıflar, sıska kalırsınız.
- JYSDSOD - Maximum güç.
- OGXSDAG - Maximum güven.
- EHIBXQS - Maximum çekicilik.
- MROEMZH - Her bölgede çeteniz olur.
- BIFBUZZ - Sokakları çeteler kontrol eder.
- AIWPRTON - Rhino verir.
- CQZIJMB - Bloodring Banger verir.
- JQNTDMH - Rancher verir.
- PDNEJOH - Yarış arabası verir.
- VPJTQWV - Yarış arabası verir.
- AQTBCODX - Romero verir.
- KRIJEBR - Stretch verir.
- UBHYZHQ - Çöp kamyonu verir.
- RZHSUEW - Caddy verir.
- JUMPJET - Hydra verir.
- KGGGDKP - Hovercraft verir.
- OHDUDE - Helikopter verir.
- AKJJYGLC - ATV verir.
- AMOMHRER - Tanker verir.
- EEGCYXT - Dozer verir.
- URKQSRK - Planör verir.
- AGBDLCID - Monster verir.
- CPKTNWT - Tüm araçları modifiyeli kullanırsınız.
- XICWMD - Görünmez araçlar.
- PGGOMOY - Mükemmel araç kontrolü.
- ZEIIVG - Bütün lambalar yeşil olur.
- YLTEICZ - Agresif sürücüler.
- LLQPFBN - Pembe trafik.
- IOWDLAC - Siyah trafik.
- AFSNMSMW - Uçan botlar.
- BGKGTJH - Trafikte ucuz arabalar.
- GUSNHDE - Trafikte hızlı arabalar.
- RIPAZHA - Uçan arabalar.
- JCNRUAD - Ekrandaki tüm araçlar patlar.
- COXEFGU - Tüm araçların nitrosu olur.
- BSXSGGC - Dokunduğunuz araçlar patlar.
- THGLOJ - Sakin trafik.
- FVTMNBZ - Trafikte kasaba araçları.
- VKYPQCF - Taksilere nitro verir.
- VQIMAHA - Tüm araçların seviyesini maksimum yapar.
- AJLOJYQY - Herkes birbirine saldırır.
- BAGOWPG - Herkes sizden nefret eder.
- FOOOXFT - Herkese silah verir.
- SZCMAWO - İntihar edersiniz.
- CIKGCGX - Plaj partisi.
- AFPHULTL - Ninja teması.
- IOJUFZN - Halk isyan eder.
- PRIEBJ - Funhouse teması.
- SJMAHPE - Herkese 9mm silah verir.
- ZSOXFSQ - Herkese roket verir.
- AFZLLQLL - Güneşli.
- ICIKPYH - Çok güneşli.
- ALNSFMZO - Bulutlu.
- AUIFRVQS - Yağmurlu.
- CFVFGMJ - Sisli.
- MGHXYRM – Gök gürültülü ve fırtınalı.
- CWJXUOC - Kum fırtınası.
- YSOHNUL - Hızlı saat.
- PPGWJHT - Hızlı oynanış.
- LIYOAAY - Yavaş oynanış.
- XJVSNAJ – Her zaman gece.
- OFVIAC - Turuncu gökyüzü 21:00