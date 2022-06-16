GTA San Andreas hileleri 2022! GTA SA para, can, ölümsüzlük hilesi!

Rockstar Games'in 2004 yılında piyasaya sürdüğü GTA San Andreas'ın yanı sıra 2022'de piyasaya sürdüğü GTA Trilogy Definitive Edition arasında yer alan GTA San Andreas Remastered hileleri de yer almaktadır. Peki, GTA San Andreas 2022 hileleri neler? GTA San Andreas Remastered hileleri 2022! İşte detaylar…

GTA SAN ANDREAS HİLELERİ

GTA San Andreas oyununda birbirinden farklı hileler mevcuttur. Aşağıda paylaştığımız oyun şifrelerini oyun içerisindeyken doğrudan yazarsanız şifreler aktif olmuş olur. Yani ekranda baş bir şeye basmamanız gerekiyor. Şifreleri klavyeden büyük-küçük harf fark etmeksizin yazabilirsiniz. Araya bir şey eklemeden yazarsanız aktif olur yoksa aktif olmayabilir.

GTA SAN ANDREAS SİLAH HİLELERİ

LXGIWYL - Silah hilesi 1

- Silah hilesi 1 KJKSZPJ - Silah hilesi 2

- Silah hilesi 2 UZUMYMW - Silah hilesi 3

- Silah hilesi 3 ROCKETMAN - Jetpack verir.

- Jetpack verir. AIYPWZQP - Paraşüt verir.

- Paraşüt verir. WANRLTW - Sınırsız cephane.

- Sınırsız cephane. NCSGDAG - Tüm silah seviyenizi hitman yapar.

- Tüm silah seviyenizi hitman yapar. OUIQDMW - Araç kullanırken aynı zamanda nişan alırsınız.

- Araç kullanırken aynı zamanda nişan alırsınız. HESOYAM - Can, Zırh, $250.000

- Can, Zırh, $250.000 BAGUVIX - Ölümsüzlük.

GTA SAN ANDREAS POLİS HİLELERİ

OSRBLHH - Aranma seviyenize 2 yıldız ekler.

- Aranma seviyenize 2 yıldız ekler. ASNAEB - Polislerden kurtulursunuz.

- Polislerden kurtulursunuz. LJSPQK - Polisler tarafından 6. seviyeden aranırsınız

- Polisler tarafından 6. seviyeden aranırsınız AEZAKMI - Asla aranmazsınız.

- Asla aranmazsınız. MUNASEF - Adrenalin modu.

- Adrenalin modu. KANGAROO - Mega zıplama.

- Mega zıplama. IAVENJQ - Mega yumruk.

- Mega yumruk. AEDUWNV - Asla acıkmazsınız.

- Asla acıkmazsınız. CVWKXAM - Sınırsız oksijen.

- Sınırsız oksijen. BTCDBCB - Şişmanlarsınız.

- Şişmanlarsınız. KVGYZQK - Zayıflar, sıska kalırsınız.

- Zayıflar, sıska kalırsınız. JYSDSOD - Maximum güç.

- Maximum güç. OGXSDAG - Maximum güven.

- Maximum güven. EHIBXQS - Maximum çekicilik.

- Maximum çekicilik. MROEMZH - Her bölgede çeteniz olur.

- Her bölgede çeteniz olur. BIFBUZZ - Sokakları çeteler kontrol eder.

GTA SAN ANDREAS ARAÇ HİLESİ

AIWPRTON - Rhino verir.

- Rhino verir. CQZIJMB - Bloodring Banger verir.

- Bloodring Banger verir. JQNTDMH - Rancher verir.

- Rancher verir. PDNEJOH - Yarış arabası verir.

- Yarış arabası verir. VPJTQWV - Yarış arabası verir.

- Yarış arabası verir. AQTBCODX - Romero verir.

- Romero verir. KRIJEBR - Stretch verir.

- Stretch verir. UBHYZHQ - Çöp kamyonu verir.

- Çöp kamyonu verir. RZHSUEW - Caddy verir.

- Caddy verir. JUMPJET - Hydra verir.

- Hydra verir. KGGGDKP - Hovercraft verir.

- Hovercraft verir. OHDUDE - Helikopter verir.

- Helikopter verir. AKJJYGLC - ATV verir.

- ATV verir. AMOMHRER - Tanker verir.

- Tanker verir. EEGCYXT - Dozer verir.

- Dozer verir. URKQSRK - Planör verir.

- Planör verir. AGBDLCID - Monster verir.

GTA SAN ANDREAS TRAFİK HİLESİ

CPKTNWT - Tüm araçları modifiyeli kullanırsınız.

- Tüm araçları modifiyeli kullanırsınız. XICWMD - Görünmez araçlar.

- Görünmez araçlar. PGGOMOY - Mükemmel araç kontrolü.

- Mükemmel araç kontrolü. ZEIIVG - Bütün lambalar yeşil olur.

- Bütün lambalar yeşil olur. YLTEICZ - Agresif sürücüler.

- Agresif sürücüler. LLQPFBN - Pembe trafik.

- Pembe trafik. IOWDLAC - Siyah trafik.

- Siyah trafik. AFSNMSMW - Uçan botlar.

- Uçan botlar. BGKGTJH - Trafikte ucuz arabalar.

GUSNHDE - Trafikte hızlı arabalar.

- Trafikte hızlı arabalar. RIPAZHA - Uçan arabalar.

- Uçan arabalar. JCNRUAD - Ekrandaki tüm araçlar patlar.

- Ekrandaki tüm araçlar patlar. COXEFGU - Tüm araçların nitrosu olur.

- Tüm araçların nitrosu olur. BSXSGGC - Dokunduğunuz araçlar patlar.

- Dokunduğunuz araçlar patlar. THGLOJ - Sakin trafik.

- Sakin trafik. FVTMNBZ - Trafikte kasaba araçları.

- Trafikte kasaba araçları. VKYPQCF - Taksilere nitro verir.

- Taksilere nitro verir. VQIMAHA - Tüm araçların seviyesini maksimum yapar.

GTA SAN ANDREAS OYNANIŞ

AJLOJYQY - Herkes birbirine saldırır.

- Herkes birbirine saldırır. BAGOWPG - Herkes sizden nefret eder.

- Herkes sizden nefret eder. FOOOXFT - Herkese silah verir.

- Herkese silah verir. SZCMAWO - İntihar edersiniz.

- İntihar edersiniz. CIKGCGX - Plaj partisi.

- Plaj partisi. AFPHULTL - Ninja teması.

- Ninja teması. IOJUFZN - Halk isyan eder.

- Halk isyan eder. PRIEBJ - Funhouse teması.

- Funhouse teması. SJMAHPE - Herkese 9mm silah verir.

ZSOXFSQ - Herkese roket verir.

GTA SAN ANDREAS HAVA VE ZAMAN HİLESİ