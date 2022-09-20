GTA 6 sistem gereksinimleri belli oldu mu? GTA 6 PC minimum, önerilen sistem gereksinimleri! GTA 6 ne zaman çıkacak?

Oyun sektörünün önemli isimlerinden Tom Henderson, Rockstar'ın uzun bir zamandır beklenen yeni oyunu GTA 6'nın tahmini çıkış tarihini duyurdu. GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 sistem gereksinimleri neler? GTA 6'nın tahmini minimum ve önerilen sistem gereksinimleri!

Rockstar'ın popüler serisi GTA'nın altıncı oyununun ne zaman geleceği oyunseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Oyun sektörünün saygın isimlerinden olan Tom Henderson yaptığı açıklamalar ile birçok oyunseveri hayal kırıklığına uğrattı. GTA 5'in üstünden geçen sekiz yılın ardından, hayranlar altıncı ana oyunun özlemini çekiyor. Ancak bunun yerine Rockstar hâlâ GTA 5'i yeni içerikler ve yeniden düzenlemeler ile destekliyor.

GTA 6, 2024 VEYA 2025 YILINA KADAR PİYASAYA SÜRÜLMEYEBİLİR!

Tom Henderson, genellikle Call of Duty ve Battlefield oyunlarında yaptığı sızıntılar ile tanınsa da, GTA 6 hakkında bazı bilgileri detaylandıran yeni bir video yayınlandı. Henderson daha önce, GTA 6'nın oyun içinde bir kripto para birimine sahip olacağını iddia etmişti. Bu kez ise GTA 6'nın 2024 veya 2025 yıllarına kadar piyasaya sürülmeyeceğini ifade ediyor. Daha önce 2023/2024 yıllarını muhtemel gördüğünü belirten isim, Rockstar'ın önceki projelerindeki yoğun kriz raporlarının ardından şirketin, çalışanlarının refahına daha fazla odaklandığına inanıyor. Hatırlanacağı üzere, geliştirici ekip pandemi sırasında evden çalışmak zorunda kalmıştı.

Ayrıca Henderson, Rockstar'ın GTA 6'yı duyurduktan sonra ertelemeyi planlamadığını ve çıkış tarihinden %100 emin olana kadar herhangi bir açıklama yapmayacağını da belirtiyor. Rockstar, kârını en üst seviyeye ulaştırmak ve muhtemelen GTA 5'in ilk çıkışında belirlediği rekorları kırmak isteyeceğinden, mümkün olduğunca en büyük kitlelere ulaşmayı hedefleyecektir.

Peki, GTA 6'da yeni nesil grafiklerin baskın olacağını varsayarsak oyun, PC'de nasıl bir sistem gereksinimi isteyebilir? Sizler için GTA 6 tahmini sistem gereksinimlerini derledik...

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (TAHMİNİ)

GTA 6'nın yüksek sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyacağı kesin. Ama ne kadar yüksek olacağı tartışma konusu, belirlenen bazı kriterlere göre tahmini bir sonuç elde etmek de mümkün.

GTA 6 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 3,2 GHz veya AMD FX-8350

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 1060

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 100 GB'lık depolama alanı

DirectX 12 uyumlu grafik kartı

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-8700K 3,7 GHz veya AMD Ryzen R7 1700X

Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 2080 Ti

Bellek: 16 GB RAM

Depolama: 100 GB'lık depolama alanı

DirectX 12 uyumlu grafik kartı

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