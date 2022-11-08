GTA 5 ve RDR2'nin satış rakamları güncellendi

Take-Two Games'in Kasım 2022 Yatırımcı Sunumu raporunda Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption 2'nin satış rakamları açıklandı. Kasım 2022 itibariyle GTA 5, 170 milyon adet satış yaparken RDR 2 ise 46 milyon adet satış yaptı.

Yayıncı Take-Two Interactive, Rockstar Games'in sevilen iki açık dünya aksiyon serisinin Kasım 2022 itibariyle satış rakamlarını açıklarken GTA 5 ve RDR2'nin de satış rakamlarını güncelledi.

GTA 5 NE KADAR SATTI?

Take-Two Interactive'in Kasım 2022 raporunda yalnızca GTA 5'in 170 milyon adet satış yaptığını açıklarken GTA serisinin toplamda 385 milyon adede ulaştığını açıkladı.

Toplamda üç nesil konsol gören GTA 5, hem birim hem de dolar satışlarına göre ABD'de son 10 yılın en çok satan oyunu oldu ve perakende satışlarda tarihteki tüm eğlence yayınlarından daha hızlı 1 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

RDR 2 NE KADAR SATTI?

Take-Two Interactive'in Kasım 2022 raporunda Amerika'nın vahşi batı temalı açık dünya oyunu Red Dead Redemption serisi ise toplamda 70 milyon adede ulaşırken serinin ikinci oyunu Red Dead Redemption 2, yalnızca 46 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdi.

Grafikleri ve hikayesiyle oyuncuları derinden etkileyen baş yapıt olarak görülen Red Dead Redemption 2, son 5 yılda ABD'de en çok satan ikinci oyun oldu.