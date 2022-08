God of War Ragnarök Yeni Fragman ile Heyecanlandırdı: Myths of Midgard

God of War Ragnarök yeni fragman videosunu paylaştı! Heyecan ile beklenen oyun "Myths of Midgard" ile bize 7 dakikalık görsel şölen sunuyor.

God Of War Ragnarök geliyor! Her geçen gün çıkış tarihine biraz daha yaklaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 2018'de çıkan, serinin 4. oyunu God Of War, Kratos'un İskandinav kıyılarına yerleşmesini konu alıyordu. Burada eşi ve çocuğuyla belki de hayatında ilk defa huzura ermek üzere olan Kratos, eşinin ölümüyle birlikte kendini yine bambaşka bir maceranın içinde buluyor. Yani "Savaş Tanrısı" kendini yine "Tanrılarla savaşmak" zorunda kalacağı bir mücadeleye sokuyor diyebiliriz.

İşte, efsanevi bir seriye efsanevi bir devam oyunu olarak gelen bu yeni oyun öyle bir sonla bitmişti ki, hepimiz yeni oyunun çıkışı için gün saymaya başlamıştık. Thor'un çekicini gördüğümüz bir cutscene ile biten God Of War, İskandinav mitolojisinde "kıyamet" anlamına gelen "Ragnarök"un sinyallerini veriyordu. Yeni oyunun ismi bu yüzden God of War Ragnarök. Oyunda kelimenin tam anlamıyla kıyamet kopacak!

God of War Ragnarök Yeni Fragman

God of War Ragnarök, Myths of Midgard isimli 7 dakikaya yakın bir videoyla bizleri heyecanlandırdı. Ancak bu 7 dakikalık fragmanda yeni oyundan çok eski oyun hakkında şeyler duyuyoruz. God of War'da neler oldu, karakterlerimiz hangi maceraları atlattı, bir hikaye dinler gibi dinliyor ve bazı görüntüler görüyoruz.

PlayStation resmi hesabı tarafından paylaşılan fragmanı siz de aşağıdan izleyebilirsiniz:

Amerikalı oyuncu Felicia Day, videoda bize God of War'un hikayesini anlatan bir kadın olarak görev alırken, önceki oyundan tanıdığımız Mimir'i ise Alastair Neil Duncan seslendirmiş.