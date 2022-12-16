FUT Esports Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi kadrosunu açıkladı

Türkiye'nin tanınmış espor organizasyonları arasında yer alan Fut Esports, League of Legends'ın Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nde mücadele edeceği, LoLespor'un resmi Twitter hesabından bildirildi.

FUT ESPORTS, LEAGUE OF LEGENDS ARENASINDA

Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Şampiyonluk Ligi'nin yeni bir üyesi sözlerine veren LoLespor, FUT Esports'u duyurdu. FUT Esports'un ise yaptığı paylaşımda aşağıdaki sözlere yer verildi:

"Beklenen an geldi! Karşınızda gelecek sezon Şampiyonluk Ligi - Kış Mevsimi'nde mücadele edecek olan kadromuz!"

FUT ESPORTS GÜNCEL LOL KADROSU

Üst Koridor : Söner "StarScreen" Kaya

: Söner "StarScreen" Kaya Ormancı : Berk "Mojito" Kocaman

: Berk "Mojito" Kocaman Orta Koridor : Kang "Tempt" Myung-gu

: Kang "Tempt" Myung-gu Nişancı: Fatihcan " Fatihcan " Demir

Fatihcan " Fatihcan " Demir Destek : Kim "Asper" Tae-gi

FUT Esports'un League of Legends takıının koçluğunu ise Nias "Nias" Vanwalleghem üstlenecek.