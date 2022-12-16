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FUT Esports Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi kadrosunu açıkladı

Gamegar Haberleri

FUT Esports Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi kadrosunu açıkladı

League of Legends Şampiyonluk Ligi'nin duyurulmasıyla beraber FUT Esports, Kış Mevsimi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı.

Türkiye'nin tanınmış espor organizasyonları arasında yer alan Fut Esports, League of Legends'ın Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nde mücadele edeceği, LoLespor'un resmi Twitter hesabından bildirildi.

FUT ESPORTS, LEAGUE OF LEGENDS ARENASINDA

Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Şampiyonluk Ligi'nin yeni bir üyesi sözlerine veren LoLespor, FUT Esports'u duyurdu. FUT Esports'un ise yaptığı paylaşımda aşağıdaki sözlere yer verildi:

"Beklenen an geldi! Karşınızda gelecek sezon Şampiyonluk Ligi - Kış Mevsimi'nde mücadele edecek olan kadromuz!"

FUT Esports Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi kadrosunu açıkladı

FUT ESPORTS GÜNCEL LOL KADROSU

  • Üst Koridor : Söner "StarScreen" Kaya
  • Ormancı : Berk "Mojito" Kocaman
  • Orta Koridor : Kang "Tempt" Myung-gu
  • Nişancı: Fatihcan " Fatihcan " Demir
  • Destek : Kim "Asper" Tae-gi

FUT Esports'un League of Legends takıının koçluğunu ise Nias "Nias" Vanwalleghem üstlenecek.

FUT Esports Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi kadrosunu açıkladı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

League Of Legends FUT Esports Gamegar Haberler

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