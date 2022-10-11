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Football Manager 2023 Mobile ön siparişe açıldı

Gamegar Haberleri

Football Manager 2023 Mobile ön siparişe açıldı

Popüler futbol oyunu serisi Football Manager'in önümüzdeki haftalarda çıkacak mobil oyunu için App Store ve Google Play'de ön sipariş seçeneği açıldı.

Sports Interactive'in geliştirip SEGA'nın yayınladığı futbol oyunu Football Manager 2023'ün mobil versiyonu için ön kayıt ve ön siparişler açıldı.

FOOTBALL MANAGER 2023 MOBILE ÖN SİPARİŞE AÇILDI

8 Kasım 2022'de çıkış yapacak Football Manager 2023 Mobile'ı iOS cihazlar için App Store'da ön sipariş vererek oyuna erkenden sahip olabilirsiniz. Android kullanıcılar için ise ön kayıt, çıktığı gün oyun indirilmek için hazır olduğunda bildirim alacağınız anlamına gelir.

Football Manager 2023 Mobile ön siparişe açıldı

FOOTBALL MANAGER 2023 MOBILE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Football Manager 2023 Mobile, 8 Kasım Salı günü iOS ve Android cihazlarda çıkış yapacak.

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Football Manager 2023 Mobile ön siparişe açıldı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Football Manager 2023 Google Play Store Gamegar Haberler

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