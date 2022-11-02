FIFA 23'ün 2022 Dünya Kupası modu tanıtıldı

FIFA'nın 2022 Dünya Kupası güncellemesi PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One ve PC kullanıcıları için piyasaya sürülecekken Switch'teki FIFA 23 Legacy Edition sahipleri bu güncellemeden yararlanamayacak.

FIFA 23'E DÜNYA KUPASI 2022 MODU GELDİ

Geçtiğimiz haftalarda PlayStation 5 sahiplerinin FIFA 23'te Dünya Kupası 2022 modunun geleceğini sızdırmıştı. Oyunun ana menüsünden sızdırılan görüntülerden sonra EA Sports, nihayet FIFA 23'ün Dünya Kupası 2022 modunu tanıttı.

FIFA 23 oyuncuları, yaklaşan Dünya Kupası'ndan 32 kalifiye ülkeden herhangi biri olarak oynayabilecek ve tüm turnuva oynanabilir olacak. Ayrıca, oyuncular turnuvayı istedikleri gibi özelleştirebilecekler, yani grupları değiştirebilir ve finallere gelemeyen belirli takımlarda yer değişikliği yapabilirler.

20 Kasım ve 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na istinaden FIFA 23'e eklenen Dünya Kupası modu, 9 Kasım Çarşamba günü FIFA 23 oyuncuları ile buluşacak.

FIFA 23'e eklenecek 2022 Dünya Kupası modu ile oyuna turnuva modu, canlı FIFA Dünya Kupası canlı fikstürler, Your FIFA World Cup, Hızlı Maç, Online Hızlı Maç ve Santra modu oyuna dâhil olacak.

32 takımın tamamıyla FIFA 23'te futbolun en büyük turnuvasını, özgün bir maç günü deneyimini ve çevrimiçi, çevrimdışı, canlı ve özel turnuva modlarıyla istediğiniz gibi oynama şansını deneyimleyin. Ayrıca size FIFA World Cup ile en iyi bağlantıyı sağlamak için FIFA Ultimate Team'de eksiksiz bir Sezon içeriğinin keyfini çıkarın.