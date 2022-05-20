FIFA 22 için büyük indirim! Yeni fiyatı oyuncuların yüzünü güldürdü - Haberler

Geçen sene Ekim ayında Standart versiyonu 600 TL'ye çıkan Fıfa 22, yüzde 84 indirime girerek oyunun fiyatını düşmesini isteyen kullanıcıları sevindirdi. Fıfa 22'yi indirimli almak isteyen kullanıcılar için ise son tarih 31 Mayıs olarak belirlendi.

FIFA 22, 95 TL OLDU

Steam indirimleri arasında yer alan FIFA 22 lansmanından bu yana en dip seviyeyi gördü. FIFA 22'nin Standart Edition paketi 95 TL'ye düşerken Ultimate Launch Edition ise 800 TL'den 559 TL'ye indi. FIFA 22'yi satın almak için buraya tıklayarak Steam mağazasına ulaşabilirsiniz.

OYUN MODLARI

Kariyer Modu– FIFA 22'de hem teknik direktör hem de oyuncu olarak hayallerinizi yaşayın. FIFA'daki en yeni kulübü kurun, formalarınızı tasarlayın, stadyumunuzun tarzını belirleyin ve seçkinler arasında mücadele etmek ya da alt klasmanlardan başlayıp takımınızı zafere taşımak arasında seçim yapın. Ya da ilerlemenizi, başarıya ulaşmanızı ve Pro'nuzun oyundaki yolculuğunu yaşamanızı sağlayan daha sürükleyici Oyuncu Kariyeri modunda oyuncu olarak becerilerinizi test edin.

VOLTA FOOTBALL– VOLTA FOOTBALL'da sokaklara geri dönün. Bir oyuncu oluşturun, ekipmanlarınızı seçin ve dünyanın dört bir yanındaki sokak futbolu sahalarında tek başınıza ya da takımınızla tarzınızı yansıtın. Yeniden tasarlanan oynanış ile top becerilerinizin karşılığını alın ve VOLTA FOOTBALL'da oynadığınız her moddaki tüm ödülleri kazanmak için TP kazanmanıza imkan tanıyan yeni sezon ilerlemesi sistemiyle yeni ekipmanları açarak her sezondaki özel konumlarda yer alan eşsiz etkinlikleri oynayın.

FIFA Ultimate Team– FIFA'nın en popüler modu olan FIFA Ultimate Team'e dahil olun. Futbol dünyasındaki binlerce oyuncuyla hayalinizdeki kadroyu kurun, özel formalar, armalar ve iz bırakabileceğiniz bir FUT Stadyumu ile kulübünüzü hem saha içinde hem de saha dışında kişiselleştirin ve takımınızla yapay zekaya veya FUT Topluluğundaki diğer oyunculara karşı sahaya çıkın. Ayrıca, en unutulmaz futbolcuların sahaya dönmesini sağlayacak yeni FUT Kahramanlar ile oyunun en unutulmaz oyuncularını tekrar karşılayın.