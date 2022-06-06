Euro Truck Simulator 2'nin yeni DLC'si Batı Balkanlar oldu - Haberler

Euro Truck Simulator 2'nin yeni duyurulan DLC'si Batı Balkanlar yeni DLC'si ile Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Slovenya ülkeleri eklenecek.

ETS2'YE BALKANLAR EKLENİYOR

"Büyük kalabalık şehirlerden güzel doğayla dolu kırsal alanlara kadar, Batı Balkanlar'ın neler sunabileceğini keşfedebileceksiniz. Bu ülkelerin sunması gereken birçok yeni şeyi dört gözle bekleyebilirsiniz. Endüstri, doğa, simge yapılar, yol ağları veya diğer birçok heyecan verici içerik açısından olsun!"

Steam'e yüklenen ekran görüntüleri ile çoğunlukla dağ manzaraları yer alıyor. Euro Truck Simulator 2'ye eklenecek West Balkans DLC'si ile yeni yollar çoğunlukla doğa manzaraları, dağ yolları üzerinde olacağı anlaşıldı.

YENİ DLC'NİN FİYATI 134 TL OLABİLİR

Ancak oyunculara kötü haberimiz bulunuyor. Euro Truck Simulator 2'nin geçtiğimiz haftalarda satış fiyatının 40 TL'den 150 TL'ye çıkmasının ardından DLC fiyatları da 134 TL'ye yükseltildi. Bu da demek oluyor ki ETS2'nin yeni DLC'si West Balkans, 134 TL fiyat ile piyasaya sürülecek.

RUSYA DLC'Sİ İPTALİ SONRASI BALKAN DLC'Sİ GELDİ

SCS Software'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı duyuruda Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle farkındalık yaratmak amacıyla Rusya'nın hali hazırda çıkması beklenen Heart of Russia DLC'sini iptal etme kararı aldıklarını açıkladılar. Kararın hemen ardından ise Avrupa ülkelerini geliştirecek yeni DLC'si West Balkans'ı duyurdular.

Birçok oyuncu Heart of Russia DLC'sinin iptal edilmesini yanlış buldu. Rusya DLC'sinin gelirlerinin Rusya'ya değil geliştiricilere gideceğini belirten hayranlar, SCS Softare'in bu hareketini gereksiz bulduklarını dile getirdi.