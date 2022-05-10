Elon Musk, öldüğü takdirde Twitter'ın anahtarını YouTuber'a vereceğini açıkladı

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Elon Musk'ın dün akşam Twitter'dan yaptığı açıklamada, "gizemli bir şekilde ölürsem hepinizi tanımak güzeldi" sözlerine yer verdi.

TWITTER'IN ANAHTARINI YOUTUBER'A VERECEK

Elon Musk'ın dün Twitter'dan yaptığı paylaşıma MrBeast kullanıcı adlı YouTuber Jimmy Donaldson, "Bu gerçekleşirse Twitter'ı alabilir miyim" sözleriyle yanıt verdi. Yakşaşık 100 milyon abonesi bulunan YouTuber'ın isteğine ise Elon Musk "Ok" diyerek cevap verdi.

"HAYATTA KALMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Milyonlarca beğeni ve 200 binden fazla retweet alan tweet'e bir yanıt da Elon Musk'ın annesinden geldi. Oğlunun tweetini alıntılayarak cevap veren Maye Musk, "Bu komik değil" diyerek sitemde bulundu. Elon ise, "Hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım" dedi.