Elden Ring'in geliştiricisi FromSoftware şirketinde çalışanlar isyanda

Oyunlarının zorluk seviyesi ile oyuncuları çoğu zaman zorlayan Japonya merkezli video oyun şirketi FromSoftware çalışanları fazla mesai yaptıkları halde normal saatlik ücretinin yarısını aldığını söyledi.

FROMSOFTWARE ŞİRKET ÇALIŞANLARI İSYANDA

Elden Ring'in 2022 yılına damga vurmasıyla beraber sosyal medyada video oyun geliştiricisi FromSoftware şirketi hakkında birçok olumsuz yorumlar ortaya çıktı. Şirketteki çalışanların genellikle aşırı fazla mesai ve maaştan kronik bir memnuniyetsizlik ile karşı karşıya kalındığı iddia edildi.

Eski bir FromSoftware çalışanının verdiği röportajda oyunun kritik dönemlerinde, çoğu zaman sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayarak 2-3 ay boyunca fazla mesai yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Şirkette fazla mesaiye kalmak zorunda olan çalışanların normal saatlik ücretinin yalnızca yarısını alabildiği bildirilirken Tokyo'da yaşamanın maliyetiyle karşılaştırıldığında FromSoftware'in maaşının yeterli olmadığı söylendi.

"DARK SOULS'TA BOSS YENMEK GİBİ"

FromSoftware şirketinde çalışmayı oyun seviyesinin aşırı zorlu olmasıyla bilinen Dark Souls'ta bir boss yenmeye benzeten çalışan, "işleri doğru yapmak için çok fazla mücadele ediliyor, ancak kamburun üstesinden gelirseniz çok tatmin edicidir. Tıpkı Dark Souls'ta bir boss yenmiş gibisin." dedi.