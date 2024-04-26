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EA Sports FC 24'e %103'lük zam!

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Türkiye'de yükselen enflasyon nedeniyle artan oyun fiyatlarına bir yenisi daha eklendi. Electronic Arts'ın geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği futbol oyunu EA Sports FC 24'ün PlayStation Store'daki fiyatına %103'lük devasa bir zam geldi.

Geçtiğimiz aylarda Steam'in TL'den dolar kuruna geçmesiyle beraber PC'de oyun fiyatları dudak uçuklatacak hale geldi. Uzun süredir fiyatlarını koruyan PlayStation tarafında ise işler değişti. EA Sports FC 24'e beklenmedik bir zam gelerek PlayStation kullanıcılarını derinden sarstı.

EA SPORTS FC 24'E ZAM GELDİ

PC'de 70 dolardan satışa sunulan EA Sports FC 24, PlayStation mağazasında ise %103 zamlanarak 1.425 TL'den 2.900 TL'ye yükseldi. 25 Nisan itibarıyla gelen %103'lük zam sonrası EA Sports FC 24'ün PS4 ve PS5'te geçerli Standart Sürümü 2.900 TL'ye yükselirken Ultimate Sürümü ise 4.000 TL'ye yükseldi.

EA Sports FC 24'e %103'lük zam!

Bu fiyat zammı ise bir sonraki EA Sports FC oyununa yansıyacaktır. Bu nedenle EA Sports FC 25'in PlayStation mağazasındaki en düşük fiyatının 3 bin TL olması bekleniyor.

PlayStation mağazasına gelen zam sonrası oyuncular fiyatlara tepki gösterse de bir yandan da mağazadaki diğer oyunlara da zam geleceği konusunda endişelenmeye başladı. Türkiye'de son dönemde oyun fiyatlarına yapılan zamlar sonrası orijinal oyun satın alımında yüksek ölçüde bir düşüş yaşanırken bu durum da ülkedeki oyun sektörünü sekteye uğratabilecek bir duruma getirdi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com - Gamegar

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Playstation EA Sports Türkiye Futbol Zam Gamegar Haberler

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