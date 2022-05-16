Dota 2 sistem gereksinimleri neler? Dota 2 kaç GB? - Haberler

Oyunseverlerin en beğendiği strateji oyunlarından olan Dota 2'nin sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Dota 2 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Dota 2 sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Dota 2 kaç GB? Sizler için derledik...

DOTA 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Dota 2 Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci: Intel Core i3 2120 / AMD FX 4100

Bellek: 4 GB RAM.

Ekran Kartı: nVidia GeForce 9600GT / AMD Radeon. HD 3600

VRAM: 2 GB VRAM

DirectX: Sürüm 9.0c.

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı.

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Dota 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 650 / AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 580

VRAM: 4 GB VRAM

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

DOTA 2 KAÇ GB?

Dota 2 herkes için yeterli seviye de uygun olabilecek bir depolama alanı kapsıyor. Oyunun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 15 GB yer kaplamaktadır.