Disney Dreamlight Valley: Disney ve Pixar Karakterlerinin Olduğu Bir Life-Sim'e Kim Hayır Der ki?

Bir anda Erken Erişim olarak ortaya çıkan Disney Dreamlight Valley bize biraz Animal Crossing ve Stardew Valley havası veriyor. Peki Disney Dreamlight Valley nasıl bir oyun? Oyunumuzun konusu nedir? "Bir zamanlar cennet gibi bir diyar olan Dreamlight Valley, Unutulana kadar Disney ve Pixar karakterlerinin uyum içinde yaşadığı bir yerdi. Gece Dikenleri toprak boyunca büyüdü ve […]

Bir anda Erken Erişim olarak ortaya çıkan Disney Dreamlight Valley bize biraz Animal Crossing ve Stardew Valley havası veriyor. Peki Disney Dreamlight Valley nasıl bir oyun?

Oyunumuzun konusu nedir?

"Bir zamanlar cennet gibi bir diyar olan Dreamlight Valley, Unutulana kadar Disney ve Pixar karakterlerinin uyum içinde yaşadığı bir yerdi. Gece Dikenleri toprak boyunca büyüdü ve bu büyülü yere bağlı harika anıları kopardı. Gidecek başka yerleri olmayan Dreamlight Valley'in umutsuz sakinleri, Dream Castle'da kilitli kapılar ardında çekildi."

Bizimde oyundaki amacımız hem bu gece dikenlerini yok edip Dreamlight Valley'i eski haline döndürmeye çalışırken çocukluk kahramanlarımızla birlikte life-sim yaşıyoruz.

Oynanış peki?

Aslında bir Life-Sim oyunlarının çoğu özelliği var. İşimize ilk olarak karakterimizi yaratarak başlıyoruz. Sonrasında ise Dreamlight Valley'de ki diğer karakterlerin görevlerini yaparken bir yandan evimizi dekore ederken, balık tutmaktan, bitki yetiştirmeye ve taşları kırarak değerli taşlar bularak geçiyor. Yani aslında bakınca cidden bir Life-Sim ama arkasında tabi ki bir hikaye dönüyor bildiğiniz gibi ve hikaye görevlerini de yapıyoruz tabi ki.

Oyunda bölgeleri açmak için bazı görevleri yaparak (mesela ilk balığını tuttun gibi) özel birer para birimi alıyorsun onlarla ise bölgeleri açıyorsun. Şuana kadar 4 tane açık bölge var. Ben şuan Wall'E'in olduğu yerdeyim.

Oyunun online kısmına gelecek olursak; Steam de bakınca şu anlık tek kişilik ibaresi var ama Gameloft, online mod geleceğini doğruladı.

Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley Fiyatları Nedir?

Şimdi gelelim bizi en çok ilgilendiren konulardan birine oyunun fiyatı. Oyun için şu kesin bir bilgi; 2023'de ücretsiz olacak. Oyunun şu a paralı olmasını sebebi tabi ki oyun için para ve giysilerin olduğu birer 'founder' paketleri olmaları. Fiyatları şu şekilde:

PC Fiyatları(Eylül 2022):

Steam fiyatı: Normal sürüm 449 TL, Deluxe Edition 773,76 TL ve Ultimate Edition hali 1.013,60 TL.

Epic Games fiyatı: Normal sürüm 85 tl, Deluxe Edition 141,25 TL ve Ultimate Edition 197,50 TL.

Konsol fiyatları ise:

PS4, PS5 fiyatı: Normal sürüm 299 TL, Deluxe Edition 499 TL ve Ultimate Edition hali 699 TL.

Xbox fiyatı : Normal sürüm 449 TL, Deluxe Edition 799TL ve Ultimate Edition hali 999TL.

Pc ve Xbox kullanıcıları için güzel haber ise oyun şu anda Gamepass'de.

Peki sen ne düşünüyorsun?

Life-Sim oyunları oynayan pek biri değilim çok az bir Stardew Valley deneyimim oldu. Şu an da para vermek bence hata olur. 2023'ü beklemek en mantıklı ama ben denemek istiyorum diyorsanız Gamepass'den deneyebilirsiniz.

Okuduğunuz için çok teşekkürler bir daha ki yeni yazımızda görüşmek dileriz.