Discord, profilinize eklenen bağlantıları artırıyor

"Bir Discord sunucusunda biriyle konuşurken, bazen kendinizle ilgili bazı bilgileri paylaşmak için diğer hesaplarınızdan bazılarının elinizin altında olması yararlı olabilir."

DISCORD, CONNECTIONS'I GENİŞLETİYOR

Yirmiden fazla resmi bağlantı, önümüzdeki birkaç hafta boyunca oyun, sosyal, pazar yerleri, fitness, finans ve sanat gibi kategorilerden yeni işlevlerle kullanıma sunuluyor. Çok sayıda tutkunuzu ve ilgi alanınızı Discord profilinize bağlayabilirsiniz.

Geçtiğimiz Ekim ayında Connections'ı yepyeni bir deneyimle geliştirmeye çalıştığını açıklayan Discord, kullanıcıları ve geliştiricileri için bağlantılı roller ile Connections'ı genişletiyor. Artık Discord profilinize aşağıdaki sitede yer alan hesaplarınızın bağlantısını ekleyebileceksiniz:

Crunchyroll Paypal Reddit TikTok Twitter eBay Steam Instagram Spotify Xbox Battlenet Epic Games Facebook PlayStation GitHub League of Legends Riot Games YouTube Twitch Jefit DevinArt Bloxlink

Tüm bu resmi Bağlantıları doğrudan profilinizde ve hatta bağlı belirli hesaplardan takipçi sayısı ve site etkinliği gibi belirli ayrıntıları gösterebileceksiniz (veya tercih ederseniz göstermeyeceksiniz). Bu Bağlantılar daha sonra topluluk moderatörleri ve yöneticileri tarafından özel kanallara erişim sağlayabilen ve sunucularında ek güvenlik sağlayabilen yeni Bağlantılı Roller oluşturmak veya vermek için kullanılabilir.