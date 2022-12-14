Discord, profilinize eklenen bağlantıları artırıyor
Gamegar Haberleri
Popüler sesli ve yazılı sohbet programı Discord, geçtiğimiz aylarda kullanıcılarının profiline eklediği farklı mecralardaki hesaplarının bağlantılarını eklediği Connections'ını genişletiyor. Discord profilinize artık 20'den fazla sitede yer alan hesabınızın profilini ekleyebileceksiniz.
"Bir Discord sunucusunda biriyle konuşurken, bazen kendinizle ilgili bazı bilgileri paylaşmak için diğer hesaplarınızdan bazılarının elinizin altında olması yararlı olabilir."
DISCORD, CONNECTIONS'I GENİŞLETİYOR
Yirmiden fazla resmi bağlantı, önümüzdeki birkaç hafta boyunca oyun, sosyal, pazar yerleri, fitness, finans ve sanat gibi kategorilerden yeni işlevlerle kullanıma sunuluyor. Çok sayıda tutkunuzu ve ilgi alanınızı Discord profilinize bağlayabilirsiniz.
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Geçtiğimiz Ekim ayında Connections'ı yepyeni bir deneyimle geliştirmeye çalıştığını açıklayan Discord, kullanıcıları ve geliştiricileri için bağlantılı roller ile Connections'ı genişletiyor. Artık Discord profilinize aşağıdaki sitede yer alan hesaplarınızın bağlantısını ekleyebileceksiniz:
- Crunchyroll
- Paypal
- TikTok
- eBay
- Steam
- Spotify
- Xbox
- Battlenet
- Epic Games
- PlayStation
- GitHub
- League of Legends
- Riot Games
- YouTube
- Twitch
- Jefit
- DevinArt
- Bloxlink
Tüm bu resmi Bağlantıları doğrudan profilinizde ve hatta bağlı belirli hesaplardan takipçi sayısı ve site etkinliği gibi belirli ayrıntıları gösterebileceksiniz (veya tercih ederseniz göstermeyeceksiniz). Bu Bağlantılar daha sonra topluluk moderatörleri ve yöneticileri tarafından özel kanallara erişim sağlayabilen ve sunucularında ek güvenlik sağlayabilen yeni Bağlantılı Roller oluşturmak veya vermek için kullanılabilir.