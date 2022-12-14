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Discord, profilinize eklenen bağlantıları artırıyor

Gamegar Haberleri

Discord, profilinize eklenen bağlantıları artırıyor

Popüler sesli ve yazılı sohbet programı Discord, geçtiğimiz aylarda kullanıcılarının profiline eklediği farklı mecralardaki hesaplarının bağlantılarını eklediği Connections'ını genişletiyor. Discord profilinize artık 20'den fazla sitede yer alan hesabınızın profilini ekleyebileceksiniz.

"Bir Discord sunucusunda biriyle konuşurken, bazen kendinizle ilgili bazı bilgileri paylaşmak için diğer hesaplarınızdan bazılarının elinizin altında olması yararlı olabilir."

DISCORD, CONNECTIONS'I GENİŞLETİYOR

Yirmiden fazla resmi bağlantı, önümüzdeki birkaç hafta boyunca oyun, sosyal, pazar yerleri, fitness, finans ve sanat gibi kategorilerden yeni işlevlerle kullanıma sunuluyor. Çok sayıda tutkunuzu ve ilgi alanınızı Discord profilinize bağlayabilirsiniz.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Discord, profilinize eklenen bağlantıları artırıyor

Geçtiğimiz Ekim ayında Connections'ı yepyeni bir deneyimle geliştirmeye çalıştığını açıklayan Discord, kullanıcıları ve geliştiricileri için bağlantılı roller ile Connections'ı genişletiyor. Artık Discord profilinize aşağıdaki sitede yer alan hesaplarınızın bağlantısını ekleyebileceksiniz:

  1. Crunchyroll
  2. Paypal
  3. Reddit
  4. TikTok
  5. Twitter
  6. eBay
  7. Steam
  8. Instagram
  9. Spotify
  10. Xbox
  11. Battlenet
  12. Epic Games
  13. Facebook
  14. PlayStation
  15. GitHub
  16. League of Legends
  17. Riot Games
  18. YouTube
  19. Twitch
  20. Jefit
  21. DevinArt
  22. Bloxlink

Tüm bu resmi Bağlantıları doğrudan profilinizde ve hatta bağlı belirli hesaplardan takipçi sayısı ve site etkinliği gibi belirli ayrıntıları gösterebileceksiniz (veya tercih ederseniz göstermeyeceksiniz). Bu Bağlantılar daha sonra topluluk moderatörleri ve yöneticileri tarafından özel kanallara erişim sağlayabilen ve sunucularında ek güvenlik sağlayabilen yeni Bağlantılı Roller oluşturmak veya vermek için kullanılabilir.

Discord, profilinize eklenen bağlantıları artırıyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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