Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var

Kahramanmaraş’ta ortaokula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. Saldırgan öğrencinin babası tutuklanırken, olay öncesine ait poligon görüntüleri de ortaya çıktı. Emniyet, olayla bağlantılı bir polis memurunu görevden uzaklaştırdı.

Konuyla ilgili Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında olayın faili İ.A.M.'nin 13 Nisan 2026 günü babası U.M. ile birlikte atış yaptığının tespit edilmesi üzerine poligon görevlisi polis memuru M.Y. aynı gün valilik makamı onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." dedi.

BABA TUTUKLANDI, SİLAHLARIN KAYNAĞI NETLEŞTİ

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirilen saldırının faili İsa Aras Mersinli’nin, eylemde babasına ait silahları kullandığı belirlendi. Eski emniyet mensubu baba Uğur Mersinli, ifadesinde bu durumu doğruladı ve oğlunu daha önce atış talimi için poligona götürdüğünü anlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba tutuklandı.

POLİGON GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma sürerken, saldırganın poligonda çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mersinli’nin hedeflere nişan alarak ateş ettiği anlar yer aldı. Aynı görüntülerde babasının da yanında bulunduğu görüldü.

Videonun devamında babanın oğluna nişan alma konusunda yönlendirme yaptığı, saldırganın ise art arda ateş ederek hedefleri vurmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, olayla bağlantılı olarak bir polis memuru hakkında da işlem başlattı. Yapılan açıklamada, poligonda görevli polis memuru M.Y.’nin görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı