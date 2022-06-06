Diablo Immortal'ın en güçlü karakterleri neler? - Haberler

Blizzard Entertainment'ın geliştirip yayınladığı oynaması ücretsiz mobil rol yapma oyunu Diablo Immortal'da yer alan en güçlü sınıflar, karakterler neler?

Diablo Immortal'ın sınıflarının her biri, oyunun sunduğu her şeyi üstlenecek kadar güçlü olmasına rağmen, oyundaki bazı karakterler diğerlerine göre daha üstündür. Bazı karakterleri ise güçlendirmek için daha fazla vakit harcamanız gerektirmektedir. Peki Diablo Immortal'ın en güçlü karakterleri neler? İşte detaylar…

6 - WIZARD

Wizard'lar düşman gruplarına olağanüstü hasar verebilir, ancak isabet oranı biraz zordur. Bu, sihirli kullanıcıya hakim olmanın, özellikle oyunun sonraki bölümlerinde herhangi bir hasar almaktan kaçınmak için konumlandırmaya aşırı dikkat gerektirilmesi gerekir. Wizard karakterinden en iyi şekilde yararlanabilmek için, düşmanlarınızdan uzak durmanız gerekmektedir.

5 - MONK

Genellikle takım oyunu için en uygun karakterdir, çünkü partinizde etkinliği artırabilecek çeşitli faydalı nimetlere sahiptir, ancak bu demek değildir ki tek başınıza bir şeyler yapamazsınız. Tek başınıza oynarken hasarlarınızın diğer sınıflara göre biraz daha gerisinde kalabilir. Monk'lar için hasar kombo mekanikleriyle kesinlikle iyi bir hasar verebilirsiniz, ancak arkadaşlarınızla takım kurarak ve yeteneklerinizi güçlü yönlerini tamamlayacak şekilde kullanarak bu karakterle emeğinizin karşılığını alabilirsiniz.

4 - NECROMANCER

Necromancer'larda iyi oynamayı öğrenmesi biraz zaman ve çaba gerektirir, çünkü sizin için savaşacak ve düşmanları tanklayacak bir ölümsüz çağrı koleksiyonunu yönetmeniz gerekecektir. Necromancer'ın en büyük dezavantajı iskeletleri ve golemleri çağırmanın yakındaki cesetleri gerektirmesidir, bu da bu sınıfın kısa ama dikkate değer bir birikim süresine sahip olduğu anlamına gelir.

3 - CRUSADER

Tank ve kalabalık kontrolü söz konusu olduğunda Crusader'dan daha etkili bir karakter yoktur. Korumasıyla beraber, düşman gruplarının ortasında kendini siper ederek takımın genel hasarını üstlenebilir. Crusader oynamanın tek dezavantajı ise hasarlarınızın oldukça zayıf olmasıdır. Bu yüzden takımdan ayrı takılmamanızı tavsiye ederiz.

2 - DEMON HUNTER

Düşman ve bossları kolaylıkla parçalayabilen yüksek hasarlı bir karakter isteyenler için oyundaki en iyi menzilli karakterdir. Bu sınıftan en iyi şekilde yararlanabilmek için, biraz durumsal farkındalık ve konumlandırma becerisi gerektirmektedir. Demon Hunter ile düşmanlarınıza uzaktan yeterince güçlü hasarlar verebilirsiniz.

1 - BARBARIAN

Yeni başlayanların çoğunun alması için en basit ve erişilebilir sınıftır. Barbarian'ı etkili bir şekilde kullanmak için canınıza dikkat etmeniz gerekmektedir. Savaşlarda en ön saflarda yer alacak olan karakter olarak canınıza dikkat etmezseniz saniyeler içerisinde ölebilirsiniz, ancak komboları kullanırsanız da düşmanları kolaylıkla kesebilirsiniz.