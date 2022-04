Dead by Daylight, bir oyuncunun vahşi Katil rolünü üstlendiği ve diğer dört oyuncunun Katil'den kaçmaya ve yakalanıp öldürülmekten kaçınmaya çalışan Hayatta Kalanlar olarak oynadığı çok oyunculu (4vs1) bir korku oyunudur. Peki, Dead by Daylight sistem gereksinimleri neler? Dead by Daylight kaç GB?

Hayatta kalanlar üçüncü şahıs olarak oynar ve daha iyi durumsal farkındalık avantajına sahiptir. The Killer birinci şahıs olarak oynuyor ve daha çok avlarına odaklanıyor. Hayatta Kalanların her karşılaşmadaki hedefi, Katil tarafından yakalanmadan Ölüm Alanından kaçmaktır - özellikle her oynadığınızda ortam değiştiğinde kulağa olduğundan daha kolay gelen bir şey.

DEAD BY DAYLİGHT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

DEAD BY DAYLİGHT MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit Operating System

: Windows 10 64-bit Operating System İşlemci: Intel Core i3-4170 or AMD FX-8120

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: DX11 Compatible GeForce GTX 460 1GB or AMD HD 6850 1GB

DirectX: Sürüm 11

DEAD BY DAYLİGHT ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit Operating System

İşlemci: Intel Core i3-4170 or AMD FX-8300 or higher

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: DX11 Compatible GeForce 760 or AMD HD 8800 or higher with 4GB of RAM

DirectX: Sürüm 11

DEAD BY DAYLİGHT KAÇ GB?

Dead by Daylight'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil en az 50 GB boş alan gerekmektedir.