CD Projekt Red'in geçtiğimiz gün duyurduğu Cyberpunk 2077 devam oyunu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. CDPR yeni bir stüdyo kuruyor.

Polonya merkezli oyun geliştiricisi geçtiğimiz gün yaptığı duyurularla oyun dünyasının gündemine girdi. CD Projekt Red dört yeni The Witcher oyunu geliştirdiğini açıkladı. Projeleri kod adları ile duyuran CDPR Cyberpunk 2077 devam oyunu duyurusuyla da heyecan yarattı.

CDPR, Yeni Bir Witcher Üçlemesi Planlıyor

Oyun dünyasının en tartışmalı oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077, ilk ve son genişleme paketi Phantom Liberty ile 2023 yılında tekrar karşımıza çıkacak. Bir sonraki Cyberpunk 2077 oyununda ise yaklaşık 500 kişilik bir ekip çalışacak. Orion kod adlı proje üzerinde yüzlerce geliştirici kolları sıvayacak. Polonyalı oyun devi yeni oyun üzerinde çalışması üzere ABD'de bir stüdyo kurmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz gün yapılan yatırımcı toplantısında CDPR'ın finans şefinden yeni açıklamalar geldi. Piotr Nielubowicz firmanın devam oyunu üzerindeki politikasından bahsetti. Kuzey Amerika'da açılacak olan stüdyo Boston ve Vancouver'dan geliştiricileri bünyesinde barındıracak.

Bu doğrultuda ikinci Cyberpunk 2077 oyunu üzerinde yüzlerce kişinin çalışması bekleniyor. CDPR'ın Baş Görev Tasarımcısı Pawel Sasko da geliştirme sürecine dair açıklama yaptı.

"Dostlarım, sürekli sorduğunuzu görüyorum. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty'den sonra Orion kod adlı bir sonraki Cyberpunk projesine odaklanacağım."

"Oyunun temel geliştirici ekibi ile beraber yeni bir stüdyo kurmak ve Kuzey Amerika takımının zeminini oluşturmak için Boston'a taşınıyorum. Vancouver ekibi ve Varşova'daki geliştiriciler ile beraber size fena bir oyun getireceğiz."

İkinci oyunun çıkış tarihine dair tahmin yürütmek için henüz çok erken. Fakat hem The Witcher oyunlarının hem de yeni Cyberpunk oyununu uzun bir süre göremeyeceğimizi söylemek mümkün. Devam oyunu için geliştirme sürecinin ilk adımları Phantom Liberty ek paketinin çıkışından sonra atılacak gibi görünüyor.

Phantom Liberty'nin fragman videosunu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty 2023 yılında PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Microsoft Windows platformlarında çıkış yapacak. Önümüzdeki yıl oyuncularla buluşacak olan genişleme paketi PlayStation 4 ve Xbox One konsollarına gelmeyecek. Teknik sınırlamalardan dolayı DLC sadece yeni nesil oyun konsollarında oyuncularla buluşacak.