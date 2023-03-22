CSGO 2 ne zaman çıkacak? Counter-Strike 2 çıkış tarihi!

Valve'ın popüler FPS nişancı video oyunu serisi Counter-Strike: Global Offensive'in yıllar sonra yeni oyununun çıkacağına dair sızıntılar paylaşıldı. Counter Strike Global Offensive'in güncelleme notlarında "csgo2.exe" dosyalarının tespit edilmesiyle beraber oyuncular, CSGO 2'nin ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Peki, CSGO 2 ne zaman çıkacak? Counter-Strike 2 ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde...

Counter Strike'ın hayranları tarafından merakla beklenen serinin bir sonraki oyunu Counter-Strike 2'nin ne zaman çıkacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. CSGO'nun dosyalarında bulunan "csgo2.exe" dosyasının ardından oyunun geleceğine dair iddialar paylaşıldı. Peki, CSGO 2 ne zaman çıkacak? Counter-Strike 2 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

CSGO 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

CSGO'nun 22 Mart Çarşamba günü resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Counter-Strike 2'nin 2023 yazında piyasaya sürüleceğini açıkladı.

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