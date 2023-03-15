CS: GO 2 sistem gereksinimleri neler? CS: GO 2 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Valve'ın sevilen FPS nişancı oyuncu Counter-Strike serisinin yeni oyunu Counter-Strike 2'nin sızdırılmasının ardından oyunun sistem gereksinimleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, CS: GO 2 sistem gereksinimleri neler? CS: GO 2 kaç GB? CS: GO Source 2 sistem gereksinimleri neler? Detayları haberimizde…
Source 2 oyun motoru ile geliştirildiği bilinen Counter-Strike 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, CS: GO 2 sistem gereksinimleri neler? CS: GO 2 kaç GB? CS: GO Source 2 sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…
- İşletim Sistemi : Açıklanmadı
- İşlemci : Açıklanmadı
- Bellek : Açıklanmadı
- Ekran Kartı : Açıklanmadı
- Depolama : Açıklanmadı
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- İşletim Sistemi : Açıklanmadı
- İşlemci : Açıklanmadı
- Bellek : Açıklanmadı
- Ekran Kartı : Açıklanmadı
- Depolama : Açıklanmadı
CS: GO 2'yi oynayabilmek için gerekli alan henüz açıklanmadı.