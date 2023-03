CS: GO 2 sistem gereksinimleri neler? CS: GO 2 kaç GB?

Valve'ın sevilen FPS nişancı oyuncu Counter-Strike serisinin yeni oyunu Counter-Strike 2'nin sızdırılmasının ardından oyunun sistem gereksinimleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, CS: GO 2 sistem gereksinimleri neler? CS: GO 2 kaç GB? CS: GO Source 2 sistem gereksinimleri neler? Detayları haberimizde…