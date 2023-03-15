Üye Girişi
Haberi Paylaş

CS: GO 2 sistem gereksinimleri neler? CS: GO 2 kaç GB?

Gamegar Haberleri

CS: GO 2 sistem gereksinimleri neler? CS: GO 2 kaç GB?

Valve'ın sevilen FPS nişancı oyuncu Counter-Strike serisinin yeni oyunu Counter-Strike 2'nin sızdırılmasının ardından oyunun sistem gereksinimleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, CS: GO 2 sistem gereksinimleri neler? CS: GO 2 kaç GB? CS: GO Source 2 sistem gereksinimleri neler? Detayları haberimizde…

Source 2 oyun motoru ile geliştirildiği bilinen Counter-Strike 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, CS: GO 2 sistem gereksinimleri neler? CS: GO 2 kaç GB? CS: GO Source 2 sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…

  • İşletim Sistemi : Açıklanmadı
  • İşlemci : Açıklanmadı
  • Bellek : Açıklanmadı
  • Ekran Kartı : Açıklanmadı
  • Depolama : Açıklanmadı
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

  • İşletim Sistemi : Açıklanmadı
  • İşlemci : Açıklanmadı
  • Bellek : Açıklanmadı
  • Ekran Kartı : Açıklanmadı
  • Depolama : Açıklanmadı

CS: GO 2'yi oynayabilmek için gerekli alan henüz açıklanmadı.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Gamegar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Fatih A.Y:

Biz 1.6 dan devam

Cevap Yaz212Yayından Kaldır
Erdal Acar DEMİR:

oley be yasasin

Cevap Yaz198Yayından Kaldır
Erdal Acar DEMİR:

muthis

Cevap Yaz188Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title