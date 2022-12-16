Crsis Core Final Fantasy VII Reunion sistem gereksinimleri neler? Crisis Core Final Fantasy VII Reunion kaç GB?

Square Enix'in geliştirip yayıncılığını yapığı aksiyon macera rol yapma oyunu Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, nihayet çıkış yaptı. Steam'de piyasaya sürülmesiyle beraber oyuncular Final Fantasy VII Reunion'un sistem gereksinimlerini ve kaç GB yer kapladığını araştırıyor. Peki, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion sistem gereksinimleri neler? Crisis Core Final Fantasy VII Reunion kaç GB? Detayları haberimizde…

CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION, CRISIS CORE'un güncellenmiş grafikleri, savaş sistemleri ve müzikleri içeren bir yeniden düzenlemesidir. Shinra'nın karanlık deneylerinin sırlarını keşfederken SOLDIER ajanı Zack Fair'in hikayesini takip edin. Peki, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion sistem gereksinimleri neler? Crisis Core Final Fantasy VII Reunion kaç GB? İşte detaylar…

CRISIS CORE FINAL FANTASY VII REUNION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Crsis Core Final Fantasy VII Reunion'u en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3-3210 veya AMD A8-7600 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon RX 460 ekran kartı gerekmektedir.

CRISIS CORE FINAL FANTASY VII REUNION MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 veya Windows 11 64-bit

: Windows 10 veya Windows 11 64-bit İşlemci : AMD A8-7600 veya Intel Core i3-3210

: AMD A8-7600 veya Intel Core i3-3210 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX 460 veya NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

: AMD Radeon RX 460 veya NVIDIA GeForce GTX 750 Ti DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 30 GB kullanılabilir alan

: 30 GB kullanılabilir alan İlave Notlar : 30 FPS @ 1280x720

CRISIS CORE FINAL FANTASY VII REUNION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 veya Windows 11 64-bit

: Windows 10 veya Windows 11 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-6500

: AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-6500 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX 5500 XT veya NVIDIA GeForce GTX 1060

: AMD Radeon RX 5500 XT veya NVIDIA GeForce GTX 1060 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 30 GB kullanılabilir alan

: 30 GB kullanılabilir alan İlave Notlar : 60 FPS @ 1920x1080

CRISIS CORE FINAL FANTASY VII REUNION KAÇ GB?

Crsis Core Final Fantasy VII Reunion'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 30 GB boş alan gerekmektedir.

CRISIS CORE FINAL FANTASY VII REUNION FİYATI

Crsis Core Final Fantasy VII Reunion'un iki farklı sürümü bulunmaktadır.