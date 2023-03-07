Cities Skylines 2 resmen duyuruldu! Cities Skylines 2 ne zaman çıkacak?

Colossal Order'ın geliştiriciliğini yapıp Paradox Interactive'in yayıncılığını üstlendiği şehir kurma strateji oyunu Cities Skylines serisinin ikinci oyunu resmen duyuruldu. PC ve konsollarda piyasaya sürülecek Cities Syklines 2'nin çıkış tarihi ise merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Cities Skylines 2 ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Kısıtlama olmadan kendi şehrinizi kurabileceğiniz ve yönetebileceğiniz simülasyon oyunu Cities Skylines 2, ilk fragman ile PC ve konsollar için duyuruldu. Peki, Cities Skylines 2 ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

CITIES SKYLNES 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Paradox Interactive'in başarılı şehir kurma ve yönetme simülasyon oyunu Cities Skylines'ın devam oyunu Cities Skylines 2, henüz geliştirilme aşamasında ve Steam'deki çıkış tarihine göre "Pek Yakında" çıkış yapacak. Paradox Interactive, Cities Skylines 2'nin 2023'te PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Finlandiya merkezli video oyun geliştiricisi Colossal Order tarafından geliştirilen ilk Cities Skylines, hem ticari hem de kritik bir başarıydı. 2015 yılında piyasaya sürülen ilk oyunu Cities Skylines'dan 8 yıl sonra serinin ikinci oyun için ilk duyuru fragmanı yayınlandı.

CITIES SKYLINES 2 KONUSU

Kısıtlama olmadan kendi şehrini kur ve yönet. Derin simülasyon ve canlı bir ekonomi sunan Cities: Skylines II karar verme becerilerine meydan okuyacak ve hayallerindeki şehri kurmana yardımcı olacak. Yepyeni ve destansı bir çapta, şimdiye kadarki en gerçekçi şehir kurma oyununa hazır ol.

Burada şehrin gelişecek ve kararlarına göre şekillenecek. Hem zorlayıcı hem de memnun edici, sürekli değişen dinamik bir dünya. Şehrini işletmelerin, vatandaşların ve turistlerin dikkatini çekecek gelişen bir metropole dönüştürmek için yaratıcılığını ve stratejik planlama becerilerini kullan. Yerleşime ayrılmış mahallelerden capcanlı şehir merkezlerine, seçeneklerin sonsuz. Bir şehir yönetmenin zorluklarıyla uğraş ve vatandaşlarının ihtiyaç ve isteklerinden daima haberdar ol.

Şehrinin zamanla büyümesini ve gelişmesini izle. Detaylı oldukları kadar göz alıcı da olan grafiklerle Cities: Skylines 2 şehrini canlandıracak.