Çin'de milyonlarca dolar değerindeki ekran kartlarına el konuldu

İthal edildiği bildirilen AMD Radeon RX 5700 XT model ekran kartlarında sahte etiket yoluyla ülkeye sokulması planlanan binlerce ekran kartına Çin gümrük yetkilileri tarafından el konuldu.

EKRAN KARTLARININ TOPLAM DEĞERİ 3 MİLYON DOLAR

Çin gümrüğünün Weibo adlı Çin sosyal medyasında paylaştığı görüntülerde ülkeye girmek üzere olan yaklaşık 6 bin adet son model ekran kartlarına el konulduğu açıklandı. Paylaşılan gönderide, "Son zamanlarda, Meilin Gümrüğü ve Huanggang Gümrüğü'nün Huanggang Limanı'ndan ithal edildiği bildirilen bir şirketin mallarına yönelik ortak bir inceleme yapıldığında, ekran kartı etiketlerinin yerine başka etiketler yapıştırıldığı tespit edildi" sözlerine yer verdiler.

5840 ADET EKRAN KARTINA EL KONULDU

İnceleme sonrasında, yapıştırılan gerçek etiketlerde görüntülenen şartname ve modellerin beyan edilen şartname ve modellerle uyuşmadığı gerekçesiyle 3 milyon dolar değerindeki 5840 adet ekran kartına el konulduğu açıklandı.