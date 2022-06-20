Chivalry 2 sistem gereksinimleri! Chivalary 2 kaç GB?

Chivalry 2, destansı orta çağ filmi savaşlarından ilham alan, çok oyunculu ve birinci şahıs kesip biçmeli bir oyundur. Oyuncular kendilerini, çarpışan kılıçlardan alevli ok fırtınalarına, yayılan kale kuşatmalarına ve çok daha fazlasına kadar çağın tüm ikonik anlarının aksiyonunun içinde buluyor.

CHİVALRY 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Chivalry 2'yi minimum ayarlarda oynayabilmeniz için Intel i3-4370 işlemciye, 8 GB RAM ve Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır. Önerilen veya yüksek grafikler için ise Intel i7 6700 veya AMD Ryzen 5 3500x işlemci, 16 GB RAM ve Nvidia GTX 1070 veya AMD RX Vega-56 ekran kartı gerektirmektedir.

Chivalry 2 Minimum Sistem Gereksinimleri



İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel i3-4370

: Intel i3-4370 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 2 GB

: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 2 GB DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 35 GB kullanılabilir alan

Chivalry 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel i7 6700 veya AMD Ryzen 5 3500x

: Intel i7 6700 veya AMD Ryzen 5 3500x Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GTX 1070 veya AMD RX Vega-56

: Nvidia GTX 1070 veya AMD RX Vega-56 DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 35 GB kullanılabilir alan

Chivalry 2 Kaç GB?

Chivalry 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 35 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

CHIVALRY 2 KAÇ KİŞİYLE OYNANIYOR?

64 oyunculu dev savaş alanlarına hükmedin. Takım Hedefi haritalarının dönüşüyle birlikte kaleleri kuşatan mancınıklar yeri sarsarken köyleri ateşe verip iğrenç köylüleri katledin.

Ayrıntılı bir şekilde işlenmiş atlı savaş sistemi sizi beş yüz kiloluk bir savaş hayvanının tepesindeymişsiniz gibi hissettirir. Düşmanlarınızı ezip geçebilir, atınızla önünüze veya arkanıza doğru ölümcül tekmeler atabilir, elinizde kargıyla rakip düşman süvarisini atından düşürebilir ve kendinizi yerdeki veya at üstündeki rakiplerinizle yakın mesafeden çarpışırken bulabilirsiniz.

Şanınıza şan katın ve her zamankinden daha fazla çeşit sunan yeni alt-sınıf sistemiyle silahlarınızın sayısını artırın. Dört ana sınıf, 10'dan fazla alt-sınıfa ve her birinin birden fazla görsel varyasyonu bulunan 30 eşsiz silaha erişim sağlar. Yağ çömlekleri, barikatlar, ikmal kasaları ve okçu kazıkları gibi yeni eklenen birbirinden farklı destek eşyaları savaş alanına yeni taktikler sunuyor.

Tüm platformları içeren Crossplay özelliği ile arkadaşlarınızla savaşa hücum edin ve kılıcınızla zaferden zafere ulaşın!