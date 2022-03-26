Brezilya Ligi CBLoL'de Playoff Zamanı!

Brezilya Ligi CBLoL'de lig aşaması tamamlandı. 10 takımdan oluşan ligin ilk 6 takımı Playoff'lara çıkmaya hak kazandı.

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Ligi 1. sırada bitiren takım KaBuM! e-Sports oldu. Worlds 2020'deki rakibimiz INTZ ise sonuncu oldu. Ligi ilk 6'da bitiren takımlar şu şekilde:

KaBuM! e-Sports (13-5)

FURIA Esports (12-6)

RED Canids (11-7)

paiN Gaming (10-8)

Netshoes Miners (10-8)

Liberty (10-8)

LOUD, Rensga Esports, Flamengo Esports ve INTZ takımları da, Playoff potasına giremedi.

CBLoL 2022 Playoff

CBLoL'de Playoff zamanı. Brezilya Şampiyonluk kupasına giden Playoff aşamasının formatı şu şekilde:

6 takım Playoff'lara katılır.

İlk 4 takım kazananlar havuzunda, diğer 2 takım ise kaybedenler havuzundan başlar.

1. sıradaki takım, 4 veya 5. sıradaki takımlardan istediğiyle eşleşme şansını yakalar.

Tüm maçlar 5 maç üzerinden oynanır.

Kazanan takım CBLoL 2022 1. Mevsim Şampiyonu olur ve MSI 2022'ye katılmaya hak kazanır.

Playoff'ların ilk maçı, kaybedenler havuzunun eşleşmesi olan Liberty vs Netshoes Miners arasında gerçekleşti. Seriyi 3-0 kazanan Liberty, kaybedenler havuzunun ikinci turuna yükseldi.

Kazananlar havuzunun ilk maçı ise KaBuM! e-Sports ile Red Canids arasında, bugün saat 19: 00'da gerçekleşecek.

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

EsporGazetesi.com / Gamegar