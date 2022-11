Bir Yayıncı Tüm FromSoftware Oyunlarını Hasar Almadan Bitirdi

Twitch yayıncısı dinossindgeil, FromSoftware imzalı yedi oyunu hiçbir hasar almadan bitirdi ve The God Run denemesini başarıyla tamamladı.

Nico adındaki yayıncı 120 günlük dev bir iddiayı tamamladı. Yayıncı, FromSoftware tarafından geliştirilen yedi oyunu hiç hasar almadan bitirmeyi başardı. Hasar alındığı anda tüm oyunlara en baştan başlama şartı bulunan iddiaya ise The God Run adı veriliyor.

Yayıncı Demon's Souls ile başlayan "hiç hasar almadan oyun bitirme" iddiasını Dark Souls üçlemesi ile devam ettirdi. Birkaç ay boyunca düzenli yayınlar yaparak süreci paylaşan dinossindgeil rumuzlu yayıncı, zorlayıcı oynanış mekanikleri ile öne çıkan FromSoftware oyunlarında idrak edilmesi güç bir başarıya imza attı. The God Run 3 iddiasını nihayete erdiren yayıncı böylece Demon's Souls, Dark Souls üçlemesi, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice, Bloodborne ve Elden Ring oyunlarını hasar almadan bitirdi. The God Run adlı iddiasına Bloodborne, Elden Ring ve Sekiro: Shadows Die Twice ile sonlandırdı.

Son oyunu bitirdikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Nico mutluluktan ağlarken kendisini izleyen binlerce kişi de sohbet penceresinden destek mesajları gönderdi. Yayıncının eşi de daha sonra Nico'ya sarılarak mutluluğunu paylaştı.

Nico'nun imza attığı başarısı ise Souls türünün severlerinin de ilgisi çekti. Fakat bunun hiç görülmedik bir başarı olmadığını söyleme mümkün değil. Oyuncular türün en eski oyunu Demon's Souls'un çıkışından bu yana Nico'nun yaptığına benzer iddialar ve yarışmalar yaparak oyundan aldıkları deneyimi değiştiriyor.

Zorlu düşmanları ile öne çıkan Souls oyunlarında bugüne dek sayısız oyuncu bu oyunları hiç hasar almadan bitirmeyi başardı. Fakat hasar alındığında tüm oyunlara yeniden başlama şartının bulunması The God Run'u çok daha zor kılıyor.

Halihazırda yüksek zorluk seviyeleri ile öne çıkan bu yapımlar oyuncular tarafından konulan çeşitli şartlar ile daha zorlayıcı hale geliyor. Bu tür iddiaların ve oyuncular tarafından konulan zorlukların Souls oyunlarının sevildiği camiada yeni bir ekol oluşturduğunu söylemek mümkün.