BİM'e 19 bin TL'ye PlayStation 5 geldi!
Gamegar Haberleri
2020 yılında piyasaya sürülen Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, BİM'in online mağazasında 19 bin TL'ye satışa çıkarıldı. BİM'den Playstation 5 nasıl alınır? Detayları haberimizde…
Dünya genelinde yaşanan çip tedarik krizi nedeniyle PlayStation 5 üretimi beklenilenin altında kaldı. Çoğu teknoloji mağazalarında stoklarda bulunmayan PlayStation 5, BİM'in online mağazasında 19 bin TL'ye satışa sunuldu. Peki, BİM'den Playstation 5 nasıl alınır? İşte detaylar…
Türkiye'nin en popüler zincir marketleri arasında yer alan BİM, Sony PlayStation 5 Digital Sürüm oyun konsolunu BİM Online'da peşin fiyatına 4 taksit ile 19 bin TL'den satışa çıkardı.
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BİM'den PlayStation 5'i satın almak için akıllı telefonlarınızdan BİM uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. Daha sonra ise BİM mobil uygulamasını açarak "BİM Online" kategorisinden "Ürün ara" yerine PlayStation 5 yazarak satın alma ekranına gidebilirsiniz.
- 825GB SSD
- 8 çekirdek
- AMD Zen 2 - 3.5 GHz hız
- AMD'nin RDNA 2 Ekran Kartı
- 8K çözünürlüğü
- 16 GB GDDR6 RAM
- DVD Blu-ray özelliği yoktur.
Ultra yüksek hızlı SSD ile yıldırım hızında yüklemenin yanı sıra dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikler ve 3D Ses desteğiyle daha derin bir etkileyicilik deneyimleyin ve yeni nesil PlayStation oyunlarını keşfedin.
Yıldırım Hızı
- PlayStation konsolunun neler yapabileceğini baştan yazan özel CPU'nun, GPU'nun ve Entegre Giriş/Çıkış özellikli SSD'nin gücünden faydalanın.
Ultra Yüksek Hızlı SSD
- Konsolunuzdaki PS5 oyunlarının neredeyse anında yüklenme hızıyla oyun deneyiminizi en üst düzeye çıkarın.
Entegre Giriş/Çıkış
- PS5 konsol sistemlerinin özel entegrasyonu, içerik üreticilerinin verileri SSD'den çok yüksek hızlarda almalarını sağlayarak oyunları daha önce mümkün olmayan yöntemlerle tasarlamalarına olanak tanır.
Çarpıcı oyunlar
- İnanılmaz grafiklere hayran kalın ve yeni PS5 özelliklerini deneyimleyin.
Işın izleme
- Desteklenen PS5 oyunlarında, ışınların tek tek simüle edildiği ve gerçeğinden ayırt edilemeyen gölgelerin ve yansımaların oluşturulduğu yepyeni bir gerçekçilik seviyesini keşfedin.
4K TV oyun deneyimi
- En sevdiğiniz PS5 oyunlarını göz alıcı 4K TV'nizde oynayın.
120 Hz çıkış ile 120 fps' ye kadar
- 4K özellikli ekranlar için 120 Hz çıkış desteğiyle, uyumlu oyunlarda 120 fps'ye kadar yüksek çerçeve hızında pürüzsüz ve akıcı oyun deneyiminin keyfini çıkarın.
HDR teknolojisi
- HDR TV ile, desteklenen PS5 oyunları inanılmaz derecede canlı ve gerçekçi renkler sunar.
8K çıkış
- PS5 konsolları 8K Çıkışı destekler, böylelikle oyunlarınızı 4320p çözünürlüklü ekranınızda oynayabilirsiniz.
Daha fazla PS5 konsol özelliği
- Geriye uyumlu
- Geriye uyumlu PS4 oyunları kataloğundan oyunları PS5 konsolunuzda oynayın
- Güçlü oyunlar
- Seçili PS4 ve PS VR oyunlarında daha hızlı ve ve pürüzsüz çerçeve hızının tadını çıkarın.
- PS4 oyunlarınızı dijital PS5 oyunlarına dönüştürün
- PS5 konsolu sayesinde oyun yayıncıları oyunculara diskli ve dijital PS4 oyunlarını dijital PS5 oyunlarına dönüştürme imkanı verebilecek.
PlayStation VR eklentisi
- PS VR destekli oyunları oynamak için PS5 konsolunuza PlayStation VR bağlayın. PS5 VR cihazını PS5 konsoluna kurmak için PS4 uyumlu PlayStation Camera ve bir PlayStation Camera adaptörü gerekmektedir (satın alınması gerekmez). Bir adaptörü nasıl talep edeceğinize dair detaylar, hazır olduğunda PlayStation.com adresinde yayınlanacaktır.
- 2 yıl garantili