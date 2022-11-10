BİM'e 19 bin TL'ye PlayStation 5 geldi!

2020 yılında piyasaya sürülen Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, BİM'in online mağazasında 19 bin TL'ye satışa çıkarıldı. BİM'den Playstation 5 nasıl alınır? Detayları haberimizde…

Dünya genelinde yaşanan çip tedarik krizi nedeniyle PlayStation 5 üretimi beklenilenin altında kaldı. Çoğu teknoloji mağazalarında stoklarda bulunmayan PlayStation 5, BİM'in online mağazasında 19 bin TL'ye satışa sunuldu. Peki, BİM'den Playstation 5 nasıl alınır? İşte detaylar…

BİM'E PLAYSTATION 5 GELDİ

Türkiye'nin en popüler zincir marketleri arasında yer alan BİM, Sony PlayStation 5 Digital Sürüm oyun konsolunu BİM Online'da peşin fiyatına 4 taksit ile 19 bin TL'den satışa çıkardı.

BİM'DEN PLAYSTATION 5 NASIL SATIN ALINIR?

BİM'den PlayStation 5'i satın almak için akıllı telefonlarınızdan BİM uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. Daha sonra ise BİM mobil uygulamasını açarak "BİM Online" kategorisinden "Ürün ara" yerine PlayStation 5 yazarak satın alma ekranına gidebilirsiniz.

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ

825GB SSD

8 çekirdek

AMD Zen 2 - 3.5 GHz hız

AMD'nin RDNA 2 Ekran Kartı

8K çözünürlüğü

16 GB GDDR6 RAM

DVD Blu-ray özelliği yoktur.

Ultra yüksek hızlı SSD ile yıldırım hızında yüklemenin yanı sıra dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikler ve 3D Ses desteğiyle daha derin bir etkileyicilik deneyimleyin ve yeni nesil PlayStation oyunlarını keşfedin.

Yıldırım Hızı

PlayStation konsolunun neler yapabileceğini baştan yazan özel CPU'nun, GPU'nun ve Entegre Giriş/Çıkış özellikli SSD'nin gücünden faydalanın.

Ultra Yüksek Hızlı SSD

Konsolunuzdaki PS5 oyunlarının neredeyse anında yüklenme hızıyla oyun deneyiminizi en üst düzeye çıkarın.

Entegre Giriş/Çıkış

PS5 konsol sistemlerinin özel entegrasyonu, içerik üreticilerinin verileri SSD'den çok yüksek hızlarda almalarını sağlayarak oyunları daha önce mümkün olmayan yöntemlerle tasarlamalarına olanak tanır.

Çarpıcı oyunlar

İnanılmaz grafiklere hayran kalın ve yeni PS5 özelliklerini deneyimleyin.

Işın izleme

Desteklenen PS5 oyunlarında, ışınların tek tek simüle edildiği ve gerçeğinden ayırt edilemeyen gölgelerin ve yansımaların oluşturulduğu yepyeni bir gerçekçilik seviyesini keşfedin.

4K TV oyun deneyimi

En sevdiğiniz PS5 oyunlarını göz alıcı 4K TV'nizde oynayın.

120 Hz çıkış ile 120 fps' ye kadar

4K özellikli ekranlar için 120 Hz çıkış desteğiyle, uyumlu oyunlarda 120 fps'ye kadar yüksek çerçeve hızında pürüzsüz ve akıcı oyun deneyiminin keyfini çıkarın.

HDR teknolojisi

HDR TV ile, desteklenen PS5 oyunları inanılmaz derecede canlı ve gerçekçi renkler sunar.

8K çıkış

PS5 konsolları 8K Çıkışı destekler, böylelikle oyunlarınızı 4320p çözünürlüklü ekranınızda oynayabilirsiniz.

Daha fazla PS5 konsol özelliği

Geriye uyumlu

Geriye uyumlu PS4 oyunları kataloğundan oyunları PS5 konsolunuzda oynayın

Güçlü oyunlar

Seçili PS4 ve PS VR oyunlarında daha hızlı ve ve pürüzsüz çerçeve hızının tadını çıkarın.

PS4 oyunlarınızı dijital PS5 oyunlarına dönüştürün

PS5 konsolu sayesinde oyun yayıncıları oyunculara diskli ve dijital PS4 oyunlarını dijital PS5 oyunlarına dönüştürme imkanı verebilecek.

PlayStation VR eklentisi