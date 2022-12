BBL, 2022'yi Kick Off etkinliğiyle uğurladı

Türkiye'nin önde gelen espor ve yayıncı topluluğu BBL, 2022'nin son günlerinde düzenlediği BBL Kick Off etkinliğiyle tüm paydaşlarını bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen toplantılarda BBL'in 2022 yolculuğu değerlendirilirken, yeni yılın yol haritası çizildi. Toplantıların ardından gerçekleştirilen After Party'de keyif dolu anlar yaşandı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük yayıncı topluluğu BBL, düzenlediği yıl sonu etkinliği BBL Kick Off'la 2022'ye veda etti. Kick Off etkinliğine BBL'in kurucu ortakları Kemal Can Parlak ve Ferit Karakaya, BBL Talent Team bünyesindeki influencerlar ile içerik üreticileri, BBL ofis çalışanları ve profesyonel esporcuların da arasında bulunduğu önemli isimler katıldı. 2022'nin genel değerlendirmesinin yapıldığı etkinlikte ayrıca, BBL'in 2023 planları ele alındı.

BBL Kick Off etkinliğine Intel ve Trendyol gibi önemli markalar sponsor oldu. Etkinlik kapsamında gün boyu süren toplantılarda finansal raporlar, sosyal medya raporları, BBL'e katılan yeni isimler, başarılar ve başarısızlıklar ele alındı. Katılımcılar toplantıların ardından düzenlenen After Party'de karaoke, canlı müzik ve çeşitli etkinliklerle 2022'yi coşkuyla uğurladı. Kemal Can Parlak'ın açtığı Twitch yayını, toplamda 130 binin üzerinde kullanıcı tarafından takip edildi.

BBL KICK OFF'TA YILIN ENLERİ SEÇİLDİ

BBL Kick Off etkinliğinde yılın enleri katılımcıların oylarıyla seçildi. En Çok Beğenilen İçerik Ödülü adayları arasında; BHS içeriğiyle Alper Biçen, Cinsellikte Konuşulmayanlar içeriğiyle Eray Can Özkenar, Efe Show'la Efe Uygaç ve JRKZ - Yer Mi Yemez Mi?" içeriğiyle Oğuzhan Dalgakıran yer alırken, En Çok Beğenilen İçerik Ödülü Alper Biçen'e verildi. Kendini En Çok Geliştiren Yayıncı Ödülü'ne Eray Can Özkenar, Çiğdem Türk ve İsmail Dalgıç aday gösterilirken, ödülün sahibi Eray Can Özkenar ve İsmail Dalgıç oldu. Kendini En Çok Geliştiren Influencer Ödülü için Çağrı Ergün, Duru Batır ve Efe Uygaç isimleri öne çıkarken, ödülü almaya hak kazanan isim Çağrı Ergün oldu. Ayrıca kadınlarda 2022'nin Yıldız Espor Oyuncusu Nur "eva" Çakır seçilirken, erkeklerde Doğukan Dural Yıldız Espor Oyuncusu unvanının sahibi oldu.

"AYLIK 100 MİLYONUN ÜZERİNDE ERİŞİME SAHİBİZ"

BBL CEO'su Okan İlker Demirel, Kick Off etkinliğinde yaptığı konuşmada "BBL ailesi her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Bugün burada bu kalabalık ailenin bireylerini bir arada görmek mutluluk verici. 2022 yılı içerisinde hep birlikte güzel başarılara imza attık. Ancak bu başarıyı devam ettirebilmek ve sürekli kılabilmek için artıları ve eksikleri masaya yatıracağımız Kick Off etkinliğini düzenliyoruz. Etkinlikte hem gülüp eğleniyor hem de işimizi daha ileri seviyeye taşıyabilmek için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Bu sayede 2023'e daha emin adımlarla gireceğiz." dedi.

BBL'in 2022 yılındaki talent faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan BBL Kurucu Ortağı Kemal Can Parlak, "BBL olarak talent tarafında güzel bir gelişim gösteriyoruz. Aramıza dahil olan yeni arkadaşlarımızla birlikte hem kapsama alanımızı genişletiyor hem de yayıncılık anlamında niteliği artırıyoruz. Bu kapsamda da 2022 bizim için gayet iyi bir yıl oldu. Hep birlikte güzel başarılar elde ettik. Şu an geldiğimiz noktada aylık 140 milyonun üzerinde erişime sahibiz. Aynı zamanda Avrupa'nın en büyük influencer ajansıyız. Önümüzdeki dönemde de arkadaşlarımızla birlikte büyümeye devam edeceğiz." dedi.