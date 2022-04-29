Battle.net Türk Lirası Desteğine Sahip Olacak

Blizzard Türk oyuncuları sevindirecek bir açıklama bulundu. Yapılan açıklamalara göre Blizzard'ın dijital oyun platformu Battle.net 4 Mayıs tarihinden itibaren Türk Lirası ile ödeme kabul etmeye başlayacak.

Tıpkı diğer video oyun geliştiricilerinin olduğu gibi Blizzard'ın da kendine özel dijital bir oyun platformu var. Battle.net isimli bu platformda önemli Blizzard oyunlarının yanı sıra Call of Duty oyunları da bulunmakta. Yani yolunuz bu oyunlara düştüğü zaman Battle.net'le de bir şekilde tanışmış oluyorsunuz. Türk oyuncular platformdan bir süredir şikayetçiydi, çünkü Battle.net Türk Lirası desteği sunmadığı için oyuncular döviz kurları üzerinden satın alım yapıyordu. Geçtiğimiz saatlerde gelen bir haberle bu sorun artık ortadan kalkıyor.

Kullanıcılarına e-posta gönderen Battle.net yolladığı mesajda yeni paraların sisteme dahil edileceğini ve destekleneceğini söyledi. Desteklenecek yeni paralardan birisi de Türk Lirası oldu. Mesajda yapılan açıklamaya göre Türk Lirası desteği 4 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacak. Böylece kullanıcılar yaptıkları alım satımlarda döviz kullanmak zorunda kalmayacaklar. Sisteme dahil edilen paraların listesi ise şöyle:

Türk Lirası

Gürcü Larisi

Ukrayna Grivnası

Kazakistan Tengesi

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Bu eklemelerin yanı sıra açıklamalarda yer alan "fiyatlarda bazı düzenlemeler olacak" ifadesi de bir yerel fiyatlandırmaya işaret ediyor olabilir. Bu konuyla ilgili hiçbir resmi açıklama yapılmamış olsa da Türk Lirası desteğinin getirilmesi ve Microsoft'un fiyat konusundaki olumlu tavırları, gerçekten de bir yerel fiyatlandırmanın işaretleri olabilir. Fiyatlarda yapılacak düzenlemelerin neler olacağını ve gerçekten yerel fiyatlandırma yapılıp yapılmayacağını ise ilerleyen günlerde göreceğiz.

Ayrıca yapılan açıklamaya göre kullanıcıların hesaplarındaki bakiye miktarı mevcut döviz kuru üzerinden Türk Lirasına dönüştürülecek. Bunun yanı sıra oyuncuların World of Warcraft abonelik ücretleri de otomatik olarak Türk Lirasına çevrilecek.

SaveButonu / Gamegar