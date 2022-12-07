Assassin's Creed Valhalla, Steam mağazasına indirim ile beraber geldi

Efsanevi Viking savaşçısı olarak düşmanlarınıza akınlar yaparak, egemenliğinizi pekiştirdiğiniz Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft'un sevilen açık dünya aksiyon oyunu Assassin's Creed Valhalla, nihayet Steam mağazasında yerini aldı. Steam'e gelmesine özel ise yüzde 67 oranla indirime girdi.

Ubisoft'un sevilen aksiyon serisi Assassin's Creed'in Viking temalı açık dünya oyunu Valhalla, PC lansmanında yalnızca Epic Games ve Ubisoft mağazasında yayınlanan Valhalla, yüzde 67 indirim ile Steam mağazasında da yerini aldı.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA STEAM'E GELDİ

873'teki Vikingler'in İngiltere istilasını kurgusal bir tarihini anlatmaktadır. Suikastçı Kardeşliği ile Tapınak Şövalyeleri arasındaki çatışmanın ortasında kalan Viking savaşçısı Eivor'un macerasını anlatan Assassin's Creed Valhalla, Steam'e 699,00 TL ile çıkış yaptı.

Steam'de yayınlanmasının şerefine ise yüzde 67 indirim yapılan Assassin's Creed Valhalla, 230,67 TL'ye düştü. Assassin's Creed Valhalla'nın indirimi 22 Aralık tarihine kadar sürecek.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA FİYATI NE KADAR?

Assassin's Creed Valhalla – Standard Edition – 699,00 TL

Assassin's Creed Valhalla – Deluxe Edition – 939,00 TL

Assassin's Creed Valhalla – Ragnarok Edition – 1.169,00 TL

Assassin's Creed Valhalla – Complete Edition- 1.649,00 TL



