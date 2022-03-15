Apex Legends Mobile, PUBG Mobile ile aynı stüdyo tarafından geliştirildi

Önümüzdeki günlerde dördüncü yıldönümünü kutlayacak PUBG Mobile, Çinli stüdyo tarafından PUBG'nin sahipleri Krafton ile işbirliği içinde sadece dört ay içinde geliştirildi. Oyun, dünya çapında bir milyardan fazla indirme ile dünyanın en büyük mobil oyunlarından biri haline geldi.

Apex Legends'ın PC ve konsolda rekorlar kırması ile EA'nın Respawn Entertainment'ı, mobil oyun pazarının sahip olduğu potansiyeli gördü ve battle royale'i akıllı telefonlara getirme sözü vermişti.

Şirket ilk olarak Ekim 2019'da Apex Legends'ın mobil versiyonunu yapacağını açıkladı. Bunu yapmak için PUBG Mobile geliştiricilerinden daha iyi bir stüdyo ve daha büyük oyun kurumları için oluşturulmuş bir oyunu alabileceklerini ve cep telefonlarında sorunsuz çalışması için sıkıştırabileceklerini gösterdiler.

Lightspeed ve Quantum Studios'un internet sitesinde yaptığı bir paylaşımda geliştirici ekip, Apex Legends Mobile'ın "Respawn Entertainment'ın gözetiminde" yapıldığını söyledi. PUBG Mobile ve Apex Legends Mobiel arasındaki tek fark ise yayıncılarıdır. PUBG Mobile Tencent tarafından yayınlanırken, Apex Legends Mobile ise EA tarafından yayınlanmaktadır.