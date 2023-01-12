Amazon'un MMO'su Lost Ark'ta 200 binden fazla hesap silindi

Yabancı basına göre Lostk Ark'ta 9 Ocak tarihinde 300 binden fazla oyuncu bulunurken 10 Ocak tarihinde bu sayı 100 bine kadar geriledi ve bu durumun bot hesapların silinmesi nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

LOST ARK'TA 200 BİNDEN FAZLA BOT HESAP SİLİNDİ

Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam'in üçüncü parti istatistik toplama sitesi SteamDB'de yer alan bilgilere göre Lost Ark, bir gün içerisinde 200 binden fazla anlık kullanıcısını kaybetti. 300 binden fazla anlık olarak Lost Ark'ta bulunan oyuncu sayısı, 24 saat içerisinde 100 bin bandına kadar geriledi.

11 ay önce piyasaya sürülen Lost Ark, lansmanından bu yana anlık olarak en çok 1,3 milyon oyuncu ile rekor kırmıştı, ancak oyunun şu anki anlık oyuncu sayısı ise 90 – 100 bin civarındadır.