Amazon Prime Gaming Nisan 2022 oyunları belli oldu! 450 TL değerinde oyunlar beklentinin altında kaldı

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.

Prime Gaming'de Nisan 2022'de ücretsiz oyunların yanı sıra birçok oyun içi kozmetikler de verilmektedir. Ayrıca Prime Gaming'de League of Legends için geçerli ücretsiz 650 RP'nizi almayı unutmayın.

AMAZON PRIME GAMING NİSAN 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

The Elder Scrolls IV Oblivion GOTY – 31 TL

Plants vs Zombies Battle for Neighborville – 279 TL

Monkey Island™ 2 Special Edition: LeChuck's Revenge – 18,50 TL

Nanotale – 32 TL

Guild of Ascension – 25 TL

Turnip Boy Commits Tax Evasion – 25 TL

Galaxy Of Pen And Paper – 25 TL

House of 1000 Doors Family Secrets – 13 TL

AMAZON PRIME GAMING NİSAN 2022 LOL 650 RP

Ayrıca Amazon Prime Gaming Nisan 2022 ile birlikte oyun içi hediyeler de kullanıcılarını bekliyor. Apex Legends'a gelen son karakter Mad Maggie için kostüm, banner ve L-star kostümü bulunan paket, Lost Ark oyuncuları için Raptor Mount paketi, League of Legends oyuncuları için her ay olduğu gibi 650 RP oyuncuları bekliyor. Tabi bunların yanı sıra ücretsiz Twitch Prime aboneliği de Amazon Prime aboneleri hediye veriliyor.