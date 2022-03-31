Amazon Prime Gaming Nisan 2022 oyunları belli oldu! 450 TL değerinde oyunlar beklentinin altında kaldı - Haberler

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Amazon Prime Gaming Nisan 2022 oyunları belli oldu! 450 TL değerinde oyunlar beklentinin altında kaldı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Amazon Prime Gaming Nisan 2022 oyunları belli oldu! 450 TL değerinde oyunlar beklentinin altında kaldı

Amazon, Prime abonelerine özel her ay ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Ücretsiz oyunların yanı sıra oyun içi kozmetik ürünler ve oyun içi krediler de vererek Amazon Prime abonelerini mutlu etmeyi başarıyor. 450 TL değerindeki Amazon Prime Gaming Nisan 2022 oyunlarını beklentileri karşılayamadı.

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.

Prime Gaming'de Nisan 2022'de ücretsiz oyunların yanı sıra birçok oyun içi kozmetikler de verilmektedir. Ayrıca Prime Gaming'de League of Legends için geçerli ücretsiz 650 RP'nizi almayı unutmayın.

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AMAZON PRIME GAMING NİSAN 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

  • The Elder Scrolls IV Oblivion GOTY – 31 TL
  • Plants vs Zombies Battle for Neighborville – 279 TL
  • Monkey Island™ 2 Special Edition: LeChuck's Revenge – 18,50 TL
  • Nanotale – 32 TL
  • Guild of Ascension – 25 TL
  • Turnip Boy Commits Tax Evasion – 25 TL
  • Galaxy Of Pen And Paper – 25 TL
  • House of 1000 Doors Family Secrets – 13 TL

AMAZON PRIME GAMING NİSAN 2022 LOL 650 RP

Ayrıca Amazon Prime Gaming Nisan 2022 ile birlikte oyun içi hediyeler de kullanıcılarını bekliyor. Apex Legends'a gelen son karakter Mad Maggie için kostüm, banner ve L-star kostümü bulunan paket, Lost Ark oyuncuları için Raptor Mount paketi, League of Legends oyuncuları için her ay olduğu gibi 650 RP oyuncuları bekliyor. Tabi bunların yanı sıra ücretsiz Twitch Prime aboneliği de Amazon Prime aboneleri hediye veriliyor.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Amazon Prime Gaming, Amazon Prime, Gamegar,, Haberler

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