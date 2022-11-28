Amazon Prime Gaming Aralık 2022 oyunları sızdırıldı! 336 TL değerindeki 5 oyunu ücretsiz veriyor

Amazon'un Prime abonelerine özel olarak her ay ücretsiz verdiği Amazon Prime Gaming'in Aralık 2022 oyunları sızdırıldı. Bu ay kullanıcılarına 336 TL değerinde ücretsiz oyunlar veren Amazon Prime Gaming'in oyunları önümüzdeki günlerde erişime açılacak.

Prime Gaming abonelerine özel olarak her ay kullanıcılarına ücretsiz oyunlar, oyun içi kozmetik öğeler gibi birçok hediye veren Prime Gaming aboneliğinin Aralık 2022 içerikleri sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre Amazon Prime Gaming Aralık 2022 oyunlarının toplamı 336 TL değerindedir.

AMAZON PRIME GAMING ARALIK 2022 OYUNLARI SIZDIRILDI

Prime Gaming'den henüz resmi bir açıklama gelmemesi nedeniyle sızdırılan bilgiler resmi olarak doğru değildir ancak, Amazon Prime Gaming oyunlarının açıklanmasına sayılı günler kala sızdırılan oyunlar çoğunlukla doğruyu yansıtmaktadır. İşte Amazon Prime Gaming Aralık 2022 ücretsiz oyunları:

Brothers - A Tale of Two Sons – 24,00 TL

Quake – 89,00 TL

Spinch – 25,00 TL

Doors: Paradox – 149,00 TL

Banners of Ruin –49,00 TL

Amazon Prime Gaming'in Aralık 2022 ücretsiz oyunlarına erişmek için buraya tıklayınız.

Brothers - A Tale of Two Sons

Amazon Prime Gaming'de Aralık 2022'de ücretsiz oyunların yanı sıra birçok oyun içi kozmetikler de verilmektedir. Ayrıca Prime Gaming'de League of Legends için geçerli ücretsiz RP'nizi almayı unutmayın.

LEAGUE OF LEGENDS KAPSÜLÜ VE LOL RP

Ayrıca oyun içi kozmetikleri de vermeye devam ediyor. Lost Ark'ta Relic Rapport Chest Pack, Apex Legends'te Valkyrie Deep Dive Bundle, League of Legends'ta 350 RP, 1350 RP Kalıcı Dış Görünüş ve LoL kapsülü Mayıs ayında Amazon Prime Gaming aboneleriyle beraber.

PRIME GAMING NE KADAR?

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.