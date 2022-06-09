Almanya, Intel'e 7 milyar dolar verecek! İşte sebebi - Haberler

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC, Avrupa'ya fabrika açmayacağını söylemişti. Bunun üzerine Almanya için fabrika hamlesi Intel'den geldi. Intel, Avrupa'nın en büyük çip fabrikası için Almanya'dan arazi ve maddi destek alacak.

Intel ve Almanya devasa çip fabrikası için anlaştı

The Register'da yer alan habere göre, Intel ve Almanya devasa çip fabrikası için nihayet anlaşmayı başardı. Almanya'nın Magdeburg şehrine kurulması planlanan çip üretim tesisi, 19 milyar dolara mal olacak. Ancak Almanya Federal Meclis'indeki açıklamaya göre, fabrikanın yüzde 40'ı (7,3 milyar dolar) sübvanse edilecek.

ABD'nin iki ayrı bölgesine (Ohio ve Arizona) kurulacak çip fabrikası için ABD Kongresi'nden hala sübvansiyon bekleyen Intel, Avrupa'dan 7,3 milyar dolarlık maddi yardımı almayı başardı. Konuyla ilgili açıklama, Magdeburg'un Federal Meclis'teki temsilcisi Martin Kröber tarafından yapıldı.

Martin Kröber'in paylaştığı detaylara göre, Intel'in Almanya'da kuracağı fabrika için 2,5 milyar dolarlık destek çoktan hazırlandı. Fakat hükümet, 2022 bütçesinden daha fazla sübvansiyon vermeyi ve 2027'ye kadar 7,3 milyar dolarlık desteği sunmak istiyor.

Magdeburg'da kurulacak çip tesisi için inşaat 2023'te başlayacak. İnşaatı yaklaşık dört yıl sürecek olan tesisin iki futbol sahası büyüklüğünde olması hedefleniyor. Intel'in bölgede 3 bin kişiyi istihdam etmesi planlanıyor.

Mart ayında duyurulan Almanya fabrikasına ek olarak, Intel'in Avrupa için oldukça büyük planları var. Intel CEO'su Pat Gelsinger tarafından verilen demeçte; Fransa'da bir Ar-Ge ve tasarım merkezi, Polonya, İspanya ve İtalya'da ise üretim ve yonga paketleme fabrikasının kurulacağı açıklandı. Tüm bu yatırımların maliyeti ise 36 milyar dolar olacak.

Intel Avrupa operasyonlarını büyütürken, rakibi TSMC ise tam tersi bir politika izliyor. Apple, AMD ve Nvidia gibi şirketlere çip üreten TSMC, Avrupa için somut planlara sahip olmadığını belirtti. TSMC Başkanı Mark Liu'ya göre Avrupa, şirketin operasyonlarına daha az güvenmek zorunda.

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