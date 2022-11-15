Age of Mythology hileleri neler? Age of Mythology hile kodları 2022!
Gamegar Haberleri
Gerçek zamanlı strateji oyunu dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan olan Age of Empires'ın mitoloji hayranları için piyasaya sürdüğü Age of Mythology'nin hileleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Age of Mythology hileleri neler? Age of Mythology hile kodları 2022! Detayları haberimizde…
Ensemble Studios'un geliştirip Microsoft'un yayıncılığını yaptığı gerçek zamanlı mitoloji strateji oyunu Age of Mytology'nin hileleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Age of Mythology hileleri neler? Age of Mythology hile kodları 2022! İşte detaylar…
AGE OF MYTHOLOGY HİLELERİ NELER?
Age of Mythology'de hile kodlarını girebilmek için oyun esnasında klavyenizden "Enter" tuşuna basarak aşağıdaki hile kodlarını giriniz:
- ATM OF EREBUS : 1000 altın hilesi
- TROJAN HORSE FOR SALE: 1000 odun hilesi
- JUNK FOOD NIGHT: 1000 yiyecek hilesi
- MOUNT OLYMPUS: Favor stat'inizi maksimuma getirme hilesi
- LAY OF THE LAND: Haritayı görme hilesi
- UNCERTAINTY AND DOUBT: Haritayı gizleme hilesi
- THRILL OF VICTORY: Oyunu kazanma hilesi
- CHANNEL SURFING: Bir sonraki görevi açma hilesi
- L33T SUPA H4X0R: Hızlı üretim hilesi
- DIVINE INTERVENTION: Tanrı gücü hilesi
- PANDORAS BOX: Rastgele bir tanrı özelliği hilesi
- WRATH OF THE GODS: Yıldırım, deprem, meteor yağmuru ve kasırga yaratma hilesi
- GOATUNHEIM: Haritadaki tüm üniteleri keçiye dönüştürme hilesi
- FEAR THE FORAGE : Bitki hilesi
- BAWK BAWK BOOM : Tavuk yağdırma hilesi
- I WANT TEH MONKEYS!!!1!: Maymun hilesi
- WUV WOO : Uçan hipopotam hilesi
- TINES OF POWER : Forkboy hilesi
- O CANADA : Laser bear hilesi
- ISIS HEAR MY PLEA : Bir grup hero hilesi
- CONSIDER THE INTERNET : Üniteleri yavaşlatma hilesi
- SET ASCENDANT : Haritadaki tüm hayvanların yerlerini görme hilesi
- IN DARKEST NIGHT : Zamanı geceye çevirme hilesi
- RED TIDE : Suyu kırmızı yapma hilesi
- MR. MONDAY: Yapay zekayı güçlendirme hilesi
- ENGINEERED GRAIN: Hayvanlardan daha fazla et hilesi
- LETS GO! NOW!: Oyunu hızlandırma hilesi (GO! ve NOW! arasında iki boşluk bırakın)
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