70 bin lira tazminat aldı! Dövme sanatçısı, güreş oyununa açtığı davayı kazandı

Catherine Alexander adlı dövme tasarımcısı, güreşçi Randy Orton için yaptığı dövmelerin popüler video oyun serisi WWE 2K'da izinsiz kullanılmasının ardından video oyun şirketine açtığı Tazminat davasını kazandı.

TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI

Reuters tarafından bildirilen haberde, dövme sanatçısı Catherine Alexander, tasarımlarının WWE 2K16, 2K17 ve 2K18'de izni olmadan kullanılmasının ardından Take-Two Interactive'e karşı açtığı davada 3 bin 750 dolar (69 bin lira) tazminat kazandı.

"TELİF HAKLARINI KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Dövme sanatçısının avukatının kararının haklı çıktığını hissettiğini ve dövme sanatçılarının telif haklarını korumak için önemli bir adım oluşturduğunu söyledi ve Reuters'a verdiği demeçte, "Bir sürü para kazanmadık, ama dava asla bununla ilgili değildi." sözlerine yer verdi.

"ÖZGÜNLÜK OYUNLARDA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR"

Davanın paylaşılan raporunda yargıç, özgünlüğün oyunlarda önemli bir faktör olduğunu ve "WWE'nin dövmeleri olmadan ortaya çıksaydı veya Orton'ın gerçek dövmelerinden farklı dövmelerle ortaya çıksaydı, Orton'ın video oyunu kişiliği reddedilirdi" dedi.

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