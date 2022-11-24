200 dolarlık Forza Horizon paketi yanlışlıkla 70 sente satışa çıkarıldı

Microsoft'un İsveç mağazasında popüler açık dünya yarış oyunu Forza Horizon 4 ve Forza Horizon 5'i içeren Premium Sürümü yanlış fiyatlandırma ile 200 dolardan yalnızca 70 sente satışa sunuldu. Fiyat listelemesindeki hatayı fark edenler paketi hemen satın alsa da Microsoft'un oyunları iade ettiği bildirildi.

Forza Horizon 4 ve Forza Horizon 5'in yer aldığı 3.198,00 TL değerindeki Premium sürümü, Microsoft'un İsveç mağazasında yanlış fiyatlandırma nedeniyle birkaç saatliğine 70 sente yani 13 TL'ye satışa çıkarıldı.

FORZA HORIZON PAKETİ 70 SENTE SATILDI

Forza Horizon Premium Edition'ın yanlış fiyatlandırma ile sudan ucuz fiyata satışa çıkarıldığını fark edenler durumu hemen başkalarıyla paylaştı. Forza Horizon 4 ve 5 paketinin (tüm DLC'ler dahil) İsveç Kronu cinsinden çok düşük bir fiyata satışa sunulduğu Microsoft çalışanları tarafından fark edilmesinin ardından hata hemen düzeltildi.

Microsoft, bu hatadan yararlanarak oyunun 200 dolarlık paketini 70 sente satın alan kullanıcılardan satın alımlarını iade ederek oyunu hesaplarından kaldırdı.

Mağazalarda fiyatlandırma hataları sıkça karşılaşılan bir durumdur. Geçtiğimiz aylarda Electronic Arts, FIFA 23'ü yalnızca 6 sente satışa sunmuştu.