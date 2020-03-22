Game of Thrones yazarı R. R. Martin, serinin son kitabını evde karantinaya çekilerek bitirecek
Game of Thrones yazarı R. R. Martin, serinin son kitabını evde karantinaya çekilerek bitirecek. 71 yaşındaki yazar kişisel bloğunda, risk grubunda olduğunu ve kimseyle görüşmediğini açıkladı.
22.03.2020 19:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:15
Dünyada büyük ses getiren Game of Thrones televizyon dizisinin hikaye yazarı George R.R. Martin, roman serisinin 6'ncı ve son kitabını koronavirüs salgını sebebiyle kendisini karantinaya kapatarak bitirmeye çalıştığını açıkladı.
Martin, Game of Thrones'a uyarlanan "A Song of Ice and Fire" serisinin son kitabı olan The Winds Of Winter'ı (Kış Rüzgarları) 9 sene önce yazmaya başlamış ancak bir türlü bitirememişti. Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com