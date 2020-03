Game of Thrones yazarı R. R. Martin, serinin son kitabını evde karantinaya çekilerek bitirecek Game of Thrones yazarı R. R. Martin, serinin son kitabını evde karantinaya çekilerek bitirecek. 71 yaşındaki yazar kişisel bloğunda, risk grubunda olduğunu ve kimseyle görüşmediğini açıkladı.

Dünyada büyük ses getiren Game of Thrones televizyon dizisinin hikaye yazarı George R.R. Martin, roman serisinin 6'ncı ve son kitabını koronavirüs salgını sebebiyle kendisini karantinaya kapatarak bitirmeye çalıştığını açıkladı.

Martin, Game of Thrones'a uyarlanan "A Song of Ice and Fire" serisinin son kitabı olan The Winds Of Winter'ı (Kış Rüzgarları) 9 sene önce yazmaya başlamış ancak bir türlü bitirememişti.