Game of Thrones'un Oyuncusu Sibel Kekilli: Türk Takipçilerimden Ölüm Tehdidi Alıyorum
Oyuncu Sibel Kekilli, rol aldığı karakterlerden dolayı, sosyal medya üzerinden Türk takipçileri tarafından ölüm tehditleri aldığını söyledi.
Game of Thrones'ta "Shae" karakterini canlandıran Sibel Kekilli, bazı Türk takipçileri tarafından maruz bırakıldığı cinsel taciz ve karalama kampanyasıyla ilgili olarak Variety'den Nick Vivarelli'ye bir röportaj verdi. Başarılı oyuncu "Ölüm tehditleri bile aldım" dedi.
HAKARETLERDEN RAHATSIZ
Dünyanın en iyi yapımlarında yerini alan oyuncu Sibel Kekilli, bu yıl yayınlanacak olan "Bullets" dizisiyle ekranlarda yer alacak. Aynı zamanda şu sıralar post-prodüksiyon aşamasında olan Alman yapımı "Berlin, I Love You" filminde oynayan Sibel Kekilli, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan hakaretlerden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.
"ÖLÜM TEHDİTLERİ BİLE ALDIM"
"İnsanlar beni tehdit ediyor, bana hakaret ediyor" diyen Sibel Kekili, "Ölüm tehditleri bile aldım. Ama kadın hakları için savaşmak benim görevim. Çünkü bu kültürü biliyorum. Bir kadın olarak bu kültürü tanıyorum; çok acı çektim ve konuşmalıyım. Susmamalıyım! Ve eğer sadece birinin hayatını değiştirebilirsek bile buna değer" dedi.
BAZI TÜRK TAKİPÇİLERİNİ ENGELLEDİ
Geçen yıl Instagram profilini Türkiye'deki bazı takipçilerine kapatan Sibel Kekilli, kendisini bir kadın olarak, bir insan olarak koruması gerektiğini ifade etti.
"DOĞRU SENARYO VARSA ORADA DA ÇALIŞMAK İSTERİM"
Halen Türkiye'den kendisine senaryolar gönderildiğini de söyleyen oyuncu, "Gerçekten harika Türk yönetmenler var. Doğru senaryo varsa, orada da çalışmak isterim" diye ekledi.
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Gündeme gelmek için adımızı kullanma tehdit alsaydın seneler önce ... yıldızı olduğum dönemde alırdin zaten artık yıldızın söndü.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Tehdit alıyorsan devamlı ve bunu seni çok rahatsız ediyorsa sende girme madem sosyal medyaya veya yorumları kapat. Reklam amaçlı haber yapmak isdiyorsan hariç tabiki ama sana güvenmiyorum desem yalan olmazda. Allah hepimizi ıslah etsin ginede.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Türkler dünyada kendini her alanda ispatlamış bir kavimdir sende bunun bir parçasısın sibelcim kendinle gurur duymalısın boşver onlar seni çekemediğinden kedi uzanamayacağı ciğere mundar dirmişCevap Yaz 4 12 Yayından Kaldır
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reklam amaçlı haber salla gitsinCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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gücü zavallıya yetenler gerçek zavallıdırgerçekte her ipte oynayanlar sanalda namustan bahseder.Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır