Game Of Thrones Tale of Crows mobil oyunu Apple Arcade ile geliyor Geliştirici ve yayıncı Devolver Digital ile Game of Thrones: Tale of Crows artık Apple Arcade'e özel olarak mevcut. GOT dizisi oyun olarak geliyor. Game of Thrones Tale of Crows çıkış tarihi ne zaman? Apple Arcade nedir? Apple arcade fiyatı ne kadar? Apple Arcade oyunları neler?

Game of Thrones: Tale of Crows, iOS cihazları için Apple Arcade'e geliyor. Devolver Digital tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun, GOT dizisi hayranları için sevindirici bir haber. Devolver Digital son olarak Fall Guys ile de adından sıkça söz ettirmeye başladı. GAME OF THRONES TALE OF CROWS Mayıs 2019'da final yapan popüler dizi ve kitap serisi Game of Thrones oyununa, Apple Arcade ile ulaşılabilir. Çıkış tarihi henüz bilinmeyen oyun için beklemede kalın. APPLE ARCADE NEDİR? Apple Arcade, Apple tarafından iOS, iPadOS, tvOS ve macOS cihazları için sunulan bir video oyunu abonelik hizmetidir. 19 Eylül 2019'da başlatıldı. Apple Arcade video oyunlarının platformu olarak ilk adımı atmış oldu. Hizmet iPhone, iPad, Mac ve Apple TV'de çalışacak. Yeni başlayanlar için 100'den fazla yeni ve özel oyun dahil edilecek. Kendi uygulaması olarak başlatmak yerine, App Store içinde kendi adanmış sekmesi olarak yaşayacak. APPLE ARCADE FİYATI İlk ay ücretsiz olan abonelik sonrasında 34,99 TL. Apple Arcade Oyunları Apple News + ile olduğu gibi, Apple Arcade aile paylaşımına da izin vererek çalışıyor. Böylece bir kez satın alabilir ve servisi ailenizle paylaşabilirsiniz. Kaydolduktan sonra, bu oyunların hiçbirinde hiçbir reklam ve ek bir satın alma işlemi gerekmez. Çocukların çok fazla oynamasını önlemek için, ebeveyn kontrolleri, Ekran Saati gibi özellikler ayarlar içinde mevcut olacak. Sık sık seyahat edenler içinde dilerseniz oyunları çevrimdışı olarak da kullanabileceksiniz. Apple, yalnızca Arcade'de sunduğu oyunları sıralamakla kalmayıp, aynı zamanda geliştirme maliyetlerine katkıda bulunduğunu ve bu oyunları öne çıkarmak için "yaratıcılarla yakın çalışmayı" planladıklarını söylüyor. Stüdyolara gelince, Apple, Annapurna Interactive, Bossa Stüdyoları, Cartoon Network, Finji, Dev Kalamar, Klei Entertainment, Konami, LEGO, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman ve ustwo'yu ilk geliştirme ortakları olarak gösterdi.