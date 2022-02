Gambiyalı ailelerin 8225 km'lik umudu

Gambiyalı çocukların kalbi Türkiye'ye emanet

İSTANBUL Gambiyalı 4 aile çocuklarının kalbindeki sağlık problemlerini ülkelerindeki yetersiz sağlık hizmetinden dolayı tedavi ettiremedikleri için Türkiye'yi tercih etti. 8222 km'lik umut yolculuğu sonrası İstanbul'da hastaneye yerleşen kalbi delik çocuklar için Türk doktorlar da tedavi süreci için harekete geçti.

Türk sağlık sektöründe son yıllarda özellikle yabancı hasta sayısı günden güne artıyor. Özellikle sağlık konusunda çok fazla geride kalmış Afrika ülkelerinin de tercihi genellikle Türkiye oluyor. Gambiyalı 4 aile de bu anlamda kalbinde delik problemi olan çocuklarını ülkelerinde tedavi ettiremedikleri için İstanbul'a geldi. Yaşları 3 ila 9 arasında değişen ve Türk hekimlerine emanet edilen 4 çocuğun ayrıca ikisi down sendromlu. Geçtiğimiz günlerde hastane yatışı gerçekleştirilen çocuklar için doktorlar da en uygun tedavi yöntemlerini uygulamak adına harekete geçti.

"Yenidoğan döneminden itibaren kalp üzerine deneyimli bir hastaneyiz"

Ameliyat ve tedavi süreçleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, hastane olarak yenidoğan döneminden itibaren kalp rahatsızlıkları konusunda deneyimli bir konumda olduklarını belirterek, "Şuanda iki hastamızın ameliyat sürecindeyiz. Öncesinde ne tür bir tedavi süreci izleyeceğimizi planladık. Hastanemiz çocuk kalp üzerine yenidoğan döneminden itibaren deneyimi yüksek bir yer. Çocukların kalplerinde maalesef geniş delikler mevcut. Ayrıca ikisi down sendromlu. Böyle olunca biraz daha kritik bir süreç işleyebiliyor ama tecrübemiz bu sorunları da çözebilecek nitelikte" dedi.

"Sağlık turizmine ayrıca katkı sağlıyoruz"

Özellikle Afrika ülkelerindeki yetersiz sağlık sektöründen dolayı hastaların Türkiye'yi tercih ettiklerini ve bunun da sağlık turizmine katkı sağladığını hatırlatan Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, "Özellikle Afrika ülkelerinin multidisipliner dediğimiz birçok dalın bir arada olması gereken sorunları çözemediklerini görüyoruz. Bu yüzden çözüm bulunamayan durumlarda yazışma süreçleri sonrası değerlendirip tedavilerini üstleniyoruz. Ülkemizdeki doktorlar süreçleri başarılı bir şekilde yönettiği için sağlık sektörüne de katkı sağlanmış oluyor" şeklinde konuştu.

"Kendi ülkemizde tedavi ettiremedik"

Kalbindeki delikten dolayı artık her gün problemler yaşayan ve aynı zamanda down sendromlu olan 3,5 yaşındaki Haruna Trawol da hastalardan bir tanesi. Haruna'nın annesi Nima Trawol kendi ülkelerinde çocuklarını tedavi ettiremedikleri için yurtdışı sağlık hizmetlerini araştırdıktan sonra Türkiye'ye geldiklerini söyleyerek, "Çocuğumuzun doğuştan kalp problemi var. Geceleri uyku problemi, yüksek ateş ve solunum problemlerini sıkça yaşamaya başladık. Bu kalp problemini kendi ülkemizde tedavi ettiremediğimiz için biz de yurtdışında bir tedavi arayışına girdik. O yüzden İstanbul'a geldik. Buraya geldiğimiz andan itibaren herkes çok ilgilendi ve çok sıcakkanlılar. Sürekli bütün ihtiyaçlarımıza karşılık verdiler, hastane de çok güzel ve gayet yetkin. Her şey üst düzey ve çok kaliteli. Aldığımız hizmetten çok memnunuz. Buradan tek beklentimiz çocuğumuzun sağlığına kavuşması" diye konuştu.